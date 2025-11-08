Javier Milei presenció la asunción de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia

Tras su paso por EE.UU. , el presidente Javier Milei viajó este sábado 8 de noviembre a Bolivia para asistir a los actos de asunción del nuevo presidente electo, Rodrigo Paz Pereira. El mandatario argentino se encuentra acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

El viaje de Milei a Bolivia cuenta con una agenda acotada. El presidente arribó a La Paz para estar presente en el acto de jura presidencial y presenciar la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional. En primer lugar, Javier Milei participó de la Sesión Inaugural, ceremonía que fue conducida por Edman Lara, vicepresidente de Bolivia, quien agradeció en primer lugar la visita del mandatario argentino.

Durante su precencia, Milei fue el centro de todas las miradas, recibió reirterados pedidos de fotos por parte de los senadores y diputados electos.

Al momento ocurrió una situación que deja ver el contraste político. Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, fue el primero en acercarse a saludar, y se describió como un momento cordial, con sonrisas de por medio. Sin embargo, al seguir sus pasos, Milei se encontró con el presidente chileno, Gabriel Boric, no se paró para saludarlo y optó por extender la mano desde su asiento.

En la red social X, la cuenta que se encarga de la comunicación oficial del Gobierno, compartió imágenes sobre la participación de Milei en la jura del presidente boliviano.

El Presidente Javier Milei participa de la entrega del bastón de mando y la asunción del Presidente-Electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, en la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional, en La Paz.

Una vez finalizado el acto central, el mandatario emprenderá el regreso a Buenos Aires en un vuelo especial, con su arribo estimado para las 17:35 del mismo día.

El apoyo de Milei al nuevo presidente de Bolivia

El cambio de liderazgo en Bolivia representa para Milei una oportunidad estratégica en el escenario regional, ya que la administración de Rodrigo Paz podría convertirse en un nuevo aliado político para Milei en América Latina.

Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, asume su cargo el día de hoy para el peródo 2025-2030. Se consolidó como el ganador de la segunda vuelta presidencial en Bolivia.

Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, asume su cargo el día de hoy para el peródo 2025-2030. Se consolidó como el ganador de la segunda vuelta presidencial en Bolivia.

El presidente argentino ya había manifestado su apoyo via X tras conocerse los resultados de las elecciones el pasado 19 de octubre. Ante esto, Milei manifestó: "Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones de este domingo y a todo el pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación".

Además le deseó al mandatario electo boliviano "el mayor de los éxitos en su gestión".