Milei afirmó que Argentina le comprará buques y submarinos a Francia: los detalles detrás del operativo

El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno tiene como objetivo la compra de buques y submarinos a Francia y destinarlos para “patrullar las costas” , según se informó hoy en una entrevista publicada por el canal de televisión francés Public Sénat.

El mandatario declaró que: “Tenemos una excelente relación con Francia. Estamos comprando submarinos y estamos comprando además unos buques para patrullar las costas”

Pese a tener una de las mayores extensiones marítimas del mundo, la Armada Argentina cuenta con solo dos submarinos y ninguno de ellos se encuentra operativo: el ARA Santa Cruz permanece en los talleres de Tandanor y el ARA Salta está amarrado en Mar del Plata y, cuando se utiliza, es solo para adiestramiento.

Una fuente del ámbito militar señaló que “Argentina necesita recuperar su capacidad submarina de la Armada y Francia es uno de los países líderes en este tipo de tecnologías”.

Debido a las limitaciones presupuestarias actuales y a las elevadas tasas que enfrenta el país para endeudarse en el exterior, desde el Gobierno admiten que el avance en la compra de submarinos dependía de que Francia aceptara construir las naves y permitir que el pago se efectuara una vez concluidas.

La novedad en las conversaciones es que Francia estaría próxima a aceptar que el Estado argentino abone los submarinos únicamente tras su finalización en territorio francés. Este esquema de pago contraentrega sería una modalidad poco común dentro de este sector.

El vinculo de Milei con el Presidente de la República Francesa

Según información de Agencia Noticias Argentinas, en la entrevista cuando Milei fue consultado sobre su relación con el Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, expresó: “Tenemos una relación muy cordial, muy amigable. Tenemos un muy buen diálogo. En algunas cosas coincidimos, en otras cosas no. Pero eso también es parte de la vida”.

milei y presidente francia

Y señaló que Francia “es uno de los países que más invierte en Argentina. Entonces, me parece que es una relación que funciona muy bien”.

Finalmente al consultado por la crisis política que está viviendo el país europeo, Milei respondió que prefería no involucrarse en cuestiones internas de otras naciones.

“Meterme en las cuestiones de las políticas internas de otros países me parece arriesgado, por decirlo de alguna manera. Imagínense qué podría decir un líder de otro país del mundo si se informara por los pasquines inmundos que hay en Argentina, que se llaman diarios”, concluyó el mandatario.