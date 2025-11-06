"No te lo puedo creer": inesperado encuentro de Javier Milei con Rafael Nadal, David Nalbandian y Carlos Moyá

El presidente de la Nación se reunió y fotografió con el grupo de extenistas, en el marco del American Business Forum.

El presidente Javier Milei protagonizó un breve encuentro con el extenista argentino David Nalbandian y sus pares españoles Rafael Nadal y Carlos Moyá. La reunión surgió durante el American Business Forum.

En las redes sociales se replicó un video que muestra al jefe de Estado emocionado de encontrarse con el deportista europeo. “No te lo puedo creer, que tal Rafa, ¿cómo estás?”, exclamó el mandatario en un clip compartido por el cienasta presidencial Santiago Oría.

Embed Hoy, Rafa Nadal ha mostrado su apoyo al ultraderechista Milei. Vergonzoso. pic.twitter.com/KtNAaBNGhd — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 6, 2025 Luego, uno de los acompañantes bromeó con invitar a Milei a jugar un partido de dobles, ya que con el grupo de tenistas completarían el supuesto equipo. Acto seguido, el mandatario argentino respondió: “No, solo admiraría. Yo hago otras cosas, hago un poco de quilombo de otras dimensiones”.

En ese momento, el presidente recibió las felicitaciones por el triunfo electoral. Por último, los tres extenistas se tomaron una foto con el presidente y concluyeron el escueto intercambio. La foto fue replicada de manera oficial desde la Argentina mediante un posteo de X de la Oficina del Presidente.