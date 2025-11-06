Milei ratificó el rumbo económico y llamó a construir un "gran consenso del capitalismo"

El presidente Javier Milei participó en Miami de la segunda jornada del America Business Forum, un evento global que reúne a figuras influyentes de la política, las finanzas y el deporte. En su discurso, realizado en el Kaseya Center, el estadio de los Miami Heat, Milei apuntó duramente contra el “socialismo del siglo XXI” y llamó a construir un “gran consenso del capitalismo” en la Argentina.

Milei le tomó juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete: "Vamos con todo"

Al inicio de su presentación, el jefe de Estado agradeció por la invitación y, parafraseando el slogan de campaña de Donald Trump, dijo: “Vamos a hacer a la argentina ´America’s great again" y “Vamos a hacer a Argentina y América great again”.

Se mostró orgulloso de compartir escenario con Lionel Messi, quien participó de la jornada inaugural, e ironizó: “Yo también puedo felicitar a un zurdo” . Milei también lanzó una crítica velada al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, al arengar: “No se dejen intimidar por algunos resultados locales".

En el núcleo de su mensaje, Milei arremetió contra quienes promueven la intervención del Estado en un sistema capitalista. Señaló que la crítica al libre mercado se utiliza para justificar esta intervención, bajo el argumento de que el Estado debe tener un rol activo para hacer justicia social , ya que, según esta visión, el crecimiento económico impacta de manera desigual en la sociedad.

Milei en el America Business Forum: "Me alegra compartir escenario con uno de nuestros más ilustres deportistas, Lionel Messi. Y la prueba de que a veces yo también puedo felicitar a un zurdo" pic.twitter.com/VjqZIoGdUn

En contraste, Milei realizó una defensa férrea del sistema capitalista, asegurando que “el capitalismo y la propiedad privada no son males, son la base fundamental de nuestra organización”. Remarcó que el sistema capitalista es “el único justo, que va de la mano de la moral y la ética”. Indicó que sin él, las sociedades estarían “condenadas a las sociedades planificadas, esclavistas”.

El triunfo contra el “riesgo kuka”

El mandatario utilizó el contexto de su victoria electoral para reafirmar su visión. Destacó el triunfo electoral de las elecciones legislativas, señalando que estos resultados de medio término disipan el “riesgo kuka”. Tras ello sentenció que ahora el kirchnerismo está “más lejos que nunca de volver al poder”.

Javier Milei Javier Milei participó en Miami de la segunda jornada del America Business Forum EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Según Milei, su partido viene de una “victoria histórica”, lograda a pesar de hacer "todo lo que la política clásica decía que no había que hacer”. Explicó que las elecciones fueron un “plebiscito sobre dos modelos de país, el modelo de la libertad y el capitalismo o el modelo de la servidumbre y el empobrecimiento”. Además, afirmó que llevaron adelante un plan de estabilización con “consenso social pero sin consenso político”.

Milei ratificó que su misión es “devolvernos al sentido común olvidado por una clase política encandilada de poder”, y que dos de cada tres argentinos quieren este nuevo camino y “ya no quieren más socialismo, se dieron cuenta de la mentira”.

Como parte de su plan futuro, anunció la intención de construir las mayorías políticas necesarias para aprobar reformas esenciales, incluyendo una reforma laboral para ajustarla a los estándares internacionales, la reducción de impuestos, y la modificación de leyes penales. El Presidente afirmó que Argentina ha dado un paso crucial hacia la libertad, y que el país “explotará recursos y actividades subdesarrolladas”.

Milei, quien arribó a Miami junto a su hermana Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el director de Realización Audiovisual, Santiago Oría, también tiene previsto asistir a una gala de la CPAC (Conservative Political Action Conference) en Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump.