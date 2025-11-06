Patricia Bullrich será la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

El presidente Javier Milei el día de hoy informó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, será la nueva jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA). La funcionaria en su red social X agradeció su designación al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En su tuit, la ministra compartió un video donde el presidente comenta: "Cuando tienen una duda vayan sobre quien articula, en el Senado la persona que va articular es la doctora Bullrich”.
Patricia Bullrich acompañó el video con el siguiente mensaje: “Muchas gracias por confiar en mí para encabezar el bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita".
Desde el 10 de diciembre Bullrich conducirá un bloque de 20 senadores y asumirá la difícil misión de trabajar para alcanzar acuerdos en torno a proyectos claves para el Gobierno como el Presupuesto 2026, y las reformas laboral y tributaria que el Gobierno enviará en sesiones extraordinarias.
La ministra será la nueva lider del bloque
El senador jujeño y actual presidente del bloque, Ezequiel Atauche, señaló según Agencia Noticias Argentinas que “ha sido un orgullo presidir el bloque durante estos dos años y sé que junto a Patricia Bullrich trabajaremos de sol a sol para avanzar en los acuerdos que Argentina necesita para ser grande otra vez”.
Además en X, el senador compartió el video publicado por la ministra y escribio: “Hace dos años quienes formamos parte del proyecto político de Milei asumimos el compromiso de gobernar la Argentina. Hoy ese camino da un nuevo paso con Bullrich”.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ezeatauche/status/1986537006810210465&partner=&hide_thread=false
Y agregó que la senadora electa “será una pieza fundamental del nuevo Congreso y confío en su liderazgo para enfrentar las transformaciones que se vienen”.