El Gobierno obtuvo dictamen para el Presupuesto 2026 y buscará tratarlo en sesiones extraordinarias

Este martes, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió el dictamen sobre el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 , presentado por el Gobierno el 15 de septiembre de 2025.

La sesión resultó en empate. El dictamen de la Libertad Avanza (LLA), consiguió 20 firmas , mientras que el dictamen de la oposición, Unión por la Patria (UcxP) consiguió la misma cantidad.

El dictamen de mayoría reunió 7 votos de LLA; 6 del PRO (incluida la firma de Santilli); 3 de la UCR; uno de Producción y Trabajo; uno de Liga del Interior y dos de Innovación Federal.

Para resolver esto, el presidente de la comisión, el diputado " Bertie" Benegas Lynch, hizo uso de su voto doble y dejó la balanza a favor del oficialismo que juntó 21 firmas.

En el debut de la mesa política que integran Martin Menem y Diego Santilli, con la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, LLA consiguió su objetivo de tener el dictamen de mayoría.

La victoria en comisión permite al oficialismo tomar la iniciativa y avanzar en la negociación con los gobernadores para incluir cambios en la propuesta y garantizar los votos necesarios para su aprobación del Presupuesto antes de fines de diciembre.

Desde diciembre, LLA y sus aliados contarán con 115 diputados. Además podrán sumar el respaldo de siete legisladores de Innovación Federal; dos de Producción y Trabajo y uno de Libertad y Futuro, con lo cual solo necesitará del aval de tres legisladores más.

Por su parte, la oposición, que buscaba obtener dictamen de mayoría, no logró su objetivo debido a la presentación de despachos en forma separada y a la dilución de la posibilidad de impulsar una sesión propia antes del 30 de noviembre por falta de quórum, según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

El dictamen de mayoría mantiene sin cambios el proyecto del Gobierno que proyecta un aumento de la economía del 5%; una inflación del 10%; un dólar de 1,423 pesos a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones.

La opinión de los diputados

El diputado de LLA, Julio Moreno Ovalle, defendió la iniciativa señalando que el objetivo es alcanzar un "equilibrio fiscal sostenido", junto con "acompañamiento social sin intermediarios, equipamiento y modernización en Seguridad y Defensa, desregulación y transformación del Estado". Subrayó que el presupuesto plantea un aumento real del 5.49% respecto a la inflación, con un foco en inversiones para reactivar la economía.

Los diputados Carlos Heller y German Martínez argumentaron que se trata de un “presupuesto de ajuste” que avanza en "consolidar el modelo de ajuste fiscal, la idea del Estado ausente y dejando a la mayor discrecionalidad del manejo de los recursos".

Por su parte, Encuentro Federal propuso un dictamen alternativo donde se mantienen las variables del Poder Ejecutivo pero se incluyen las leyes de Discapacidad, Universidades y Garrahan, además de la cobertura del déficit de las cajas previsionales, según informó el diputado Oscar Agost Carreño.

Ese dictamen fue firmado por Agost Carreño e Ignacio García Aresca (Encuentro Federal); Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID) y Pablo Juliano y Mariela Coletta (Democracia para Siempre)

Por su parte, el legislador peronista Carlos Heller señaló que la propuesta del Gobierno avanza “en consolidar el modelo de ajuste fiscal, la idea del Estado ausente y dejando a la mayor discrecionalidad del manejo de los recursos”.

Señaló que “es un proyecto que está en las antípodas de las políticas que entendemos necesarias para superar la situación que vive la Argentina” porque “nosotros necesitamos un proyecto que no entregue recursos, decisiones y nos deja a todos a merced de decisiones que se toman fuera de los organismos de gestión que establece la Constitución”.

Por su parte, Agost Carreño señaló que el dictamen de su espacio “no rompe el déficit cero ya que discute prioridades y obliga a cumplir las leyes vigentes, reduce discrecionalidad y aumenta transparencia y fortalece el federalismo”

Y destacó que “se refuerzan los créditos para universidades nacionales debido a que se garantiza funcionamiento, salarios y financiamiento automático a las provincias”, además de que se disponen recursos para la Fabrica de Aviones “Brig. San Martín” (FAdeA).

Desde el FIT, en tanto, el legislador Cristian Castillo rechazó la iniciativa por considerarla "totalmente desfasada de la realidad" y acusó al Gobierno de consolidar una dinámica que "le da beneficios a los que más tienen y ninguna solución al pueblo trabajador".