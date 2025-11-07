La agenda de Milei en Nueva York: por qué cerrará su gira en Bolivia

Tras su paso por Miami, el mandatario llegó esta madrugada a Nueva York, donde se reunirá con inversores.

El presidente Javier Milei arribó en la madrugada de este viernes a Nueva York, donde participará de un conversatorio en el Council of the Americas bajo el título “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina”. Será su segunda actividad internacional de la semana, tras su paso por la cumbre del America Business Forum en Miami.

El mandatario aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy a las 0:45 hora local (2:45 de la Argentina) a bordo del avión presidencial, acompañado por una comitiva integrada por el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el embajador argentino en EE.UU., Alec Oxenford.

Qué hará Milei en Nueva York Desde las 10 de la mañana (12 en Argentina), Milei participará en una reunión privada en el Council of the Americas, donde expondrá ante un grupo selecto de empresarios estadounidenses sobre las nuevas oportunidades de inversión en el país.

Luego, el Presidente tiene previsto visitar el Ohel, el mausoleo del rabino Menachem Mendel Schneerson, una de las figuras más influyentes del judaísmo del siglo XX y referente espiritual del movimiento Jabad Lubavitch.

De Miami a Nueva York y rumbo a Bolivia Antes de arribar a Nueva York, Milei participó en una gala organizada por la Conservative Political Action Conference (CPAC) en el complejo Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump, aunque esta vez no mantuvieron un encuentro personal como en octubre pasado en la Casa Blanca.