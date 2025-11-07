La agenda de Milei en Nueva York: por qué cerrará su gira en Bolivia

El presidente Javier Milei arribó en la madrugada de este viernes a Nueva York, donde participará de un conversatorio en el Council of the Americas bajo el título “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina”. Será su segunda actividad internacional de la semana, tras su paso por la cumbre del America Business Forum en Miami.
El mandatario aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy a las 0:45 hora local (2:45 de la Argentina) a bordo del avión presidencial, acompañado por una comitiva integrada por el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el embajador argentino en EE.UU., Alec Oxenford.
Qué hará Milei en Nueva York
Desde las 10 de la mañana (12 en Argentina), Milei participará en una reunión privada en el Council of the Americas, donde expondrá ante un grupo selecto de empresarios estadounidenses sobre las nuevas oportunidades de inversión en el país.
Luego, el Presidente tiene previsto visitar el Ohel, el mausoleo del rabino Menachem Mendel Schneerson, una de las figuras más influyentes del judaísmo del siglo XX y referente espiritual del movimiento Jabad Lubavitch.
De Miami a Nueva York y rumbo a Bolivia
Antes de arribar a Nueva York, Milei participó en una gala organizada por la Conservative Political Action Conference (CPAC) en el complejo Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump, aunque esta vez no mantuvieron un encuentro personal como en octubre pasado en la Casa Blanca.
Durante su exposición en el America Business Forum, en Miami, Milei compartió cartel con Trump, Lionel Messi, Rafael Nadal, Serena Williams y Jamie Dimon, entre otros líderes globales.
Tras su paso por Estados Unidos, el jefe de Estado viajará a Bolivia, donde el sábado a las 11 asistirá a la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz Pereira. Milei participará de la ceremonia de entrega del bastón de mando y luego emprenderá el regreso a Buenos Aires, con arribo previsto para las 17:35 del mismo día.