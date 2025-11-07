7 de noviembre de 2025 - 18:17

Diego Santilli renuncia a su banca en Diputados y activa su desembarco en el Ministerio del Interior

Aunque no juró formalmente, tiene previsto una ronda de diálogo con gobernadores y buscará acuerdos para el Presupuesto 2026, y extraordinarias de diciembre.

Diego “El Colo” Santilli formalizará este viernes su renuncia a la banca del PRO en la Cámara de Diputados para quedar habilitado a jurar como ministro del Interior.

Diego "El Colo" Santilli formalizará este viernes su renuncia a la banca del PRO en la Cámara de Diputados para quedar habilitado a jurar como ministro del Interior.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Diego “El Colo” Santilli formalizará este viernes su renuncia a la banca del PRO en la Cámara de Diputados para quedar habilitado a jurar como ministro del Interior. El movimiento, confirmado por su entorno más cercano, responde a la necesidad de ordenar la transición en la cartera encargada de articular el diálogo con las provincias en un momento clave del gobierno nacional.

A partir de esa fecha, quien tomará la posta será Rubén Torres, hombre de confianza del armador libertario Sebastián Pareja. Torres asumirá la banca correspondiente al espacio para el que Santilli había sido reelecto, consolidando la presencia del sector libertario dentro del bloque aliado y ratificando los nuevos equilibrios internos tras el último turno electoral.

La decisión de Santilli de postergar algunos días su salida se explicó por una necesidad táctica: el Gobierno requería los votos del bloque aliado para alcanzar el dictamen del Presupuesto 2026. Con el respaldo del PRO y la UCR, el oficialismo logró el martes el dictamen de mayoría, una victoria parlamentaria que destrabó la agenda legislativa y aceleró la transición en Interior.

Aun sin haber jurado, Santilli ya dio señales de conducción.

Aun sin haber jurado, Santilli ya dio señales de conducción.

Contacto temprano con los gobernadores

Aun sin haber jurado, Santilli ya dio señales de conducción. Tras una reunión en Casa Rosada con “Lule” y Martín Menem, se dirigió a sus futuros despachos para iniciar una ronda de diálogo con gobernadores, en la que también participa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Desde las 15 está previsto que reciba al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en lo que será el primer contacto formal de la jornada. Luego será el turno del mandatario catamarqueño, Raúl Jalil, con quien comenzará a diagramar la agenda de trabajo federal de los próximos meses.

Una agenda federal que se intensifica

La próxima semana continuará la secuencia de encuentros. El lunes, Santilli y Adorni recibirán a Marcelo Orrego (San Juan) y a Martín Llaryora (Córdoba), dos gobernadores clave para el equilibrio político del oficialismo. El miércoles será el turno del salteño Gustavo Sáenz, con quien se busca cerrar un esquema de cooperación ampliada.

En paralelo, el Poder Ejecutivo trabaja en la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre. La construcción de consensos con las provincias será determinante para avanzar con el Presupuesto 2026 y con el paquete de iniciativas que el Gobierno pretende llevar al Congreso antes de fin de año.

