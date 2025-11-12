Cristian Castro en exclusiva con Los Andes: "Quiero hacer una canción para Mendoza"

El reconocido cantante mexicano recorrió el Museo Municipal de Arte Moderno y destacó su admiración por la obra de Tite Barbuzza, diseñadora de Soda Stereo. En una entrevista exclusiva, Cristian Castro contó que Mendoza lo inspira profundamente y que planea componer una canción dedicada a la provincia.

El cantante mexicano Cristian Castro continúa disfrutando de su paso por Mendoza . Durante su visita, aprovechó para recorrer distintos puntos de la provincia, y no dudó en acercarse al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM), ubicado en plena plaza Independencia. Allí se mostró fascinado por la muestra La imagen en la música, de la artista y diseñadora mendocina Tite Barbuzza.

Tite Barbuzza es conocida por su trabajo en el diseño de portadas de discos emblemáticos del rock nacional, entre ellos Habitaciones extrañas, de Enanitos Verdes, y Doble vida, de Soda Stereo, para el que también creó su logotipo más icónico. Cristian Castro, gran admirador de la banda liderada por Gustavo Cerati, observó atentamente la exposición de la artista.

En una entrevista exclusiva con Diario Los Andes , el intérprete de Azul expresó su entusiasmo por la provincia y su experiencia en el Museo Municipal de Arte Moderno, en la plaza Independencia: “Estamos presenciando imágenes increíbles del trabajo de Tite Barbuzza, quien formó parte de la historia de Soda Stereo” , dijo.

Además en su visita por la provincia expresó: “Me encanta venir a Mendoza… vine a hacer un pequeño recorrido otra vez” . El cantante aprovechó su estadía para relajarse y disfrutar de la ciudad, lejos de la vorágine de los escenarios. "Estamos conociendo mucho y a la vez disfrutando la Ciudad, como nunca", subrayó. También remarcó que ha conocido la gastronomía local y se ha sentido muy satisfecho. Sin embargo, sostuvo que además está haciendo "mucho ejercicio".

Cristian Castro en exclusivo con Diario Los Andes

"Estos días han resultado maravillosos en Mendoza"

Como primicia comentó: “Ayer estaba muy inspirado. Incluso compré una guitarra y quiero hacer una canción para Mendoza porque estoy muy inspirado por ustedes”, expresando de tal forma lo mucho que le ha gustado la provincia.

Durante la charla, también contó que planea hacer varias presentaciones en Santiago de Chile, aunque decidió permanecer unos días más en Mendoza porque el lugar le transmite una paz especial. “Me calma mucho estar en Mendoza", remarcó. Hizo hincapié que le queda pendiente conocer "muchas bodegas, como la Cadena Zapata", como también ir a las "piletas olímpicas" porque quiere nadar. También dijo que aprovechó para ir al Centro Oftalmológico Zaldivar.

Antes de despedirse, agradeció el cariño de los fanáticos que lo reconocen en cada rincón de la provincia y envió un mensaje especial: “Les mando un beso y un abrazo de su amigo Cristian Castro”.