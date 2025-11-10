10 de noviembre de 2025 - 08:31

Sorpresa en un conocido café por la presencia de una estrella latina internacional: las fotos

Empleados y clientes de una conocida cafetería de Mendoza quedaron impactados por la presencia de un cantante de fama mundial. Se mostró muy simpático y accedió a sacarse fotos.

Foto:

Cristian Castro en Mendoza

Foto:

Gentileza: @viacivit
Cristian Castro en Mendoza

Foto:

Gentileza: @viacivit
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Un artista de trayectoria internacional sorprendió a mendocinos que lo vieron disfrutando de una media tarde en un reconocido café de Ciudad. El mexicano Cristián Castro fue visto en las inmediaciones del Parque San Martín, disfrutando de delicias mendocinas. Incluso, usuarios aseguran que se lo encontraron caminando por ese paseo mendocino. Muchos logaron capturar el inesperado momento con una selfie.

El cantante y compositor, dueño de hits como "Azul", "Están lloviendo Estrellas", "No Podrás", estuvo ayer por la tarde en la confitería en Vía Civit, (Av. Emilio Civit 277), confirmaron a este medio testigos del insólito momento.

2
Cristian Castro en Mendoza

Tras terminar de probar algunas de las elaboraciones dulces y saladas típicas de la provincia, el reconocido artista se mostró muy simpático y accedió a tomarse fotos con los empleados del lugar y clientes.

La cafetería compartió el momento en sus redes: "Gracias por tu visita y la buena onda!!", escribieron en el Instagram de Vía Civit junto a dos fotos con el carismático mexicano.

Los motivos de su visita a Mendoza serían exclusivamente con fines turísticos, ya que Cristian Castro no tiene programadas fechas en nuestra provincia.

Cristian CASTRO EN mENDOZA
Cristian Castro en Mendoza

