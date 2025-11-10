10 de noviembre de 2025 - 10:47

El actor de Stranger Things que será padrino de la hija de Millie Bobby Brown

La actriz de la serie de Netflix, que está por estrenar su temporada final, hizo el gran anuncio: es un compañero y amigo desde 2016.

Millie Bobby Brown y la confesión sobre un compañero de Stranger Things.

Millie Bobby Brown y la confesión sobre un compañero de Stranger Things.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En una entrevista concedida durante la promoción de la temporada final de la serie de Netflix, la protagonista confirmó que Noah Schnapp (Will) fue el elegido como padrino de su pequeña que adoptó en agosto de este año.

Los actores se conocen desde 2016, cuando ambos eran prácticamente niños, y mantienen desde entonces un vínculo cercano que trascendió la ficción. Brown señaló que la confianza y la complicidad que construyeron dentro y fuera de cámara fueron determinantes para tomar la decisión.

Noah Schnapp y Millie Bobby Brown.
Noah Schnapp y Millie Bobby Brown.

Noah Schnapp y Millie Bobby Brown.

La intérprete también mencionó con cariño a Sadie Sink, compañera de elenco y amiga íntima, a quien describió como una presencia muy afectuosa con la niña. “Cada uno muestra su lado más tierno cuando está con ella”, contó.

Qué respondió el actor de Stranger Things

Schnapp, por su parte, no ocultó la emoción de acompañar a Brown en este nuevo capítulo personal. Dijo sentirse privilegiado al verla convertirse en madre y recordó con nostalgia las primeras jornadas de rodaje que compartieron siendo adolescentes.

“Crecer juntos y ahora llegar a esto es algo que me llena de orgullo”, expresó en declaraciones a la prensa estadounidense.

Millie Bobby Brown y su hija

La actriz adoptó a la niña junto a su esposo, Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi. La pareja anunció la llegada de su hija en agosto a través de un comunicado en redes sociales en el que remarcaron que transitan la paternidad priorizando la privacidad. Desde entonces, evitaron difundir datos personales de la menor, incluso su nombre, una decisión que Brown sostiene como inquebrantable.

Millie Booby Brown junto a su esposo e hija.
Millie Booby Brown junto a su esposo e hija.

Millie Booby Brown junto a su esposo e hija.

Brown, además, habló recientemente con la edición británica de Vogue acerca de sus expectativas familiares. Dijo que desea tener una familia numerosa y destacó el apoyo incondicional de Bongiovi: “Somos un equipo en todo. Es el mejor padre que podría haber imaginado”. Sobre su decisión de mantener a su hija lejos del foco de la fama, fue tajante: proteger su intimidad es, por ahora, la prioridad absoluta.

