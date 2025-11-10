Así fue el debut televisivo de Moria Casán por la pantalla de Eltrece: "Soy gánica, soy sana, soy feliz"

Moria Casán volvió a la televisión con un nuevo desafío el de conducir las mañanas de Eltrece. La diva debutó con su propio programa y sorprendió a todos con un sketch en el que se interpretó a sí misma , reflexionando con humor sobre lo que significa madrugar después de toda una vida dedicada al trabajo nocturno en televisión y teatro.

“ ¿Qué hacés a las 9 de la mañana en la tele? Si todos dicen que vos jamás te levantás temprano, please”, se preguntó Moria en el divertido segmento con el que abrió su ciclo “La mañana con Moria”.

Ella misma se respondió con su característico estilo: “Ay, pero por favor, ¿qué decís? Ridícula, por favor. Siempre me levanto temprano. Por eso estoy acá conduciendo por primera vez la mañana del 13, baby ”.

Con la energía que la caracteriza, Casán se mostró entusiasmada por esta nueva etapa profesional. “Estoy feliz de estar en esta casa impresionante. Yo debuté en este canal hace 55 años con el gran José Marrone . Volver ahora con un programa mío es muy auspicioso, porque el 13 tiene algo energético”, expresó ante las cámaras, emocionada por el regreso a la señal donde comenzó su carrera.

Durante la emisión, Moria aprovechó para contar cómo fueron sus últimos años y qué la llevó a dar este paso. “Estuve estudiando Kabbalah . Es una filosofía metafísica que me dio herramientas para responder preguntas que nunca me hice. Podés modificar tu pasado a través de la física cuántica, baby. Y nosotros, en noviembre, empezamos el año nuevo. ¡Estamos adelantados!”, aseguró con su inconfundible tono, dejando en claro que su nueva mirada espiritual la acompaña en este momento de plenitud.

Moria Casán es la dueña de las mañanas de Eltrece

También respondió a quienes dudaban de su capacidad para adaptarse a un formato matutino: “Todo el mundo estaba preocupado, ¿cómo Moria que trabaja de noche va a estar a la mañana? Acá estamos. Soy gánica, soy sana, soy feliz. Se trabaja y se disfruta. Esto es otra cosa, otra energía. Va a haber de todo, y ya lo verán”, afirmó con una mezcla de ironía y entusiasmo.

El programa, que promete combinar actualidad, entretenimiento y el toque irreverente de su conductora, cuenta con un panel integrado por Mercedes Ninci, Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández, Gustavo Méndez, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi y el doctor Guillermo Capuya.

Con este regreso, Moria Casán no solo vuelve a ocupar un lugar protagónico en la pantalla, sino que también demuestra, su capacidad para reinventarse y sorprender, incluso en un horario que pocos imaginaban verla conquistar.