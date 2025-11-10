Quién es el nuevo novio de Jennifer Aniston: un oficio que es polémico y genera suspicacias

La intérprete de Rachel Green, de “Friends”, presentó oficialmente a Jim Curtis en Instagram . Aniston eligió una fecha especial: el cumpleaños de él. Compartió una foto en blanco y negro donde ambos aparecen abrazados y escribió un mensaje afectuoso que rápidamente se viralizó: “Feliz cumpleaños, mi amor . Te quiero mucho” . La publicación superó el millón de “me gusta” en pocas horas y marcó el fin de meses de especulaciones.

Jim Curtis tiene 50 años y mantiene una trayectoria vinculada al bienestar emocional. Es coach transformacional, hipnoterapeuta, autor de libros y creador de contenido sobre salud mental y crecimiento personal.

Antes de dedicarse por completo a ese ámbito, fue directivo en importantes plataformas de salud como WebMD y Everyday Health. La prensa estadounidense señala que Aniston ya conocía su trabajo e incluso había leído algunos de sus libros antes de que comenzaran a salir.

Durante el verano del hemisferio norte, la pareja fue vista de vacaciones en Mallorca, disfrutando de cenas en Malibú y pasando unos días en un lujoso hotel en Big Sur , California. Además, Jennifer lo presentó a amigos cercanos como Jason Bateman y Amanda Anka, lo que alimentó aún más los rumores antes de la confirmación pública.

El llamativo trabajo del novio de Jennifer Aniston

Después del anuncio de la pareja, Curtis publicó un video. En él responde a una pregunta que, según se escucha, le hace la propia Aniston: “¿Cómo hago para dejar de enamorarme de la idea de alguien?”.

Curtis explicó que la mente subconsciente no distingue entre realidad y fantasía, y que si una persona se adelanta demasiado al futuro puede enamorarse de algo inexistente. Por eso, recomendó enfocarse en el presente como base para construir vínculos sanos.

“En una relación, si fantaseas con cómo sería el matrimonio con hijos y una casa en el campo sin prestar atención a lo que está sucediendo en este momento presente, entonces te estás enamorando de algo que no existe y probablemente estás depositando demasiado apego en esa persona. Entonces, ¿cómo se logra? Observando exactamente lo que está sucediendo aquí y ahora”, respondió el coach.

El pasado amoroso de la actriz Jennifer Aniston

Jennifer Aniston, de 56 años, tuvo relaciones muy mediáticas, entre ellas con Brad Pitt y Justin Theroux. Tras años de mantener su vida amorosa en reserva, esta nueva etapa la encuentra más conectada con la búsqueda de bienestar personal.