La transformación de Jacob Elordi para ser Frankenstein y las fotos íntimas que no conocías

La serie de amor y enredos entre exparejas que llegó a Netflix: tiene 5 capítulos

El actor de Stranger Things que será padrino de la hija de Millie Bobby Brown

El actor australiano dejó atrás su perfil de galán juvenil para meterse en la piel -y el tormento- de una de las criaturas más icónicas de la literatura y el cine. Las fotos se hicieron virales en X, donde sorprendió el increíble cambio físico que tuvo que afrontar.

En los últimos años, Elordi demostró que podía ir más allá del romance adolescente. Su interpretación de Nate Jacobs en “Euphoria” ya había revelado una faceta más oscura y compleja, aunque aún encasillado en el galán de secundaria, pero este nuevo papel representa un punto de quiebre en su camino artístico.

Tras la salida de Andrew Garfield del proyecto , Elordi tomó el rol con muy poco tiempo de preparación, lo que hizo que el proceso se volviera aún más exigente física y emocionalmente.

Convertirse en Frankenstein fue un trabajo casi artesanal. Bajo los efectos especiales del reconocido Mike Hill, Elordi pasaba hasta 10 horas por día en maquillaje y prótesis para lograr una apariencia realista, con casi nada de CGI.

Además, recibió entrenamiento específico para expresar la dualidad del personaje: la fuerza física y el nacimiento casi inocente de una nueva vida. El propio actor contó que Del Toro le regaló un libro de bebés al comenzar el rodaje, como clave para entender los primeros momentos de la Criatura: “Era un ser recién nacido que debe aprender a habitar un cuerpo enorme y ajeno”

G5P2LXUagAAdZ9m

También tomó clases de danza butoh japonesa, una técnica que le permitió trabajar la expresividad desde el movimiento más instintivo.

Sinopsis de “Frankenstein”, la nueva película de Guillermo del Toro en Netflix

En esta nueva versión de "Frankenstein", Oscar Isaac da vida al brillante pero obsesivo doctor Victor Frankenstein, un científico dispuesto a desafiar las leyes de la naturaleza. Impulsado por su ambición, crea a una criatura ensamblada con restos humanos interpretada por Elordi, pero pronto rechaza aquello que él mismo dio vida. Abandonado y condenado por su apariencia, el monstruo responde con rabia a un mundo que lo margina.

La transformación de Jacob Elordi para ser Frankenstein La transformación de Jacob Elordi para ser Frankenstein gentileza

Con una puesta en escena visualmente poderosa, Del Toro retoma el conflicto eterno entre creador y creación. Una fotografía contrastada, movimientos de cámara precisos y una banda sonora inquietante dan forma a una experiencia cinematográfica intensa que promete mantener al público en tensión durante más de dos horas.