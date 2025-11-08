Netflix confirmó la fecha de estreno de la secuela de "KPop Demon Hunters"

La serie neerlandesa sobre el ascenso de un imperio de la droga disponible en Netflix

La compañía selló nuevamente su alianza con Maggie Kang y Chris Appelhans , los directores de la entrega original, y con Sony Corp, estudio que volverá a encargarse de la producción integral de la película.

La historia seguirá ampliando el universo de HUNTR/X, el equipo formado por Rumi, Mira y Zoey : idols durante el día, cazadoras de demonios durante la noche. Según adelantó la codirectora Kang, la nueva película profundizará en la vida de las jóvenes antes de unirse al grupo.

“Quedan muchas preguntas sin responder”, explicó a Entertainment Weekly. Y agregó: “ ¿Qué las llevó a convertirse en cazadoras? ¿Cómo fueron elegidas? ¿Cuál es la historia de cada una? ”.

Kang reconoció que la primera película tuvo que centrarse en el desarrollo de Rumi, su pasado e incluso su vínculo con el demonio y dejar para más adelante el origen completo del equipo, pero prometió que esas piezas faltantes comenzarán a revelarse en esta segunda parte.

Un proyecto de larga producción y fecha confirmada

Debido al complejo proceso de animación, el desarrollo llevará varios años, y Netflix planea asegurar una calidad de producción similar o superior a la de la exitosa primera película, que acumuló más de 236 millones de visualizaciones y se convirtió en la animación más popular de su historia.

Por lo que su estreno está programado para dentro de cuatro años: en 2029.