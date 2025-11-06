6 de noviembre de 2025 - 14:10

Millie Bobby Brown cargó contra la prensa por el acoso sobre su apariencia: "Es perturbador"

La actriz cuestionó a los periodistas que la critican por no ser la niña de "Stranger Things" y habló sobre su nueva maternidad.

&nbsp;Millie Bobby Brown habló del acoso que sufrió por parte de los periodistas.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Por Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Brown aclaró que no tiene problemas con el periodismo, pero que considera inaceptable que se utilicen títulos que “atacan a una persona desde el primer párrafo”, especialmente cuando se trata de mujeres jóvenes dentro de la industria del entretenimiento.

Millie Bobby Brown como Eleven en "Stranger Things"
La intérprete recordó que a comienzos de año se volvió viral tras publicar un video en el que señalaba directamente al Daily Mail y otros portales por comentarios hirientes sobre su apariencia durante la promoción de “The Electric State”, la próxima película de Netflix dirigida por los hermanos Russo.

Algunos titulares se preguntaban incluso “qué se había hecho en la cara”, lo que le provocó una fuerte angustia: “Lloraba todos los días”, confesó. Y agregó: “No entendía por qué había tanta obsesión con mi apariencia”.

El momento crítico para Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown junto a Sabrina Carpenter en los premios Brit.
La presión se intensificó durante la ceremonia, donde debía presentar un premio a Sabrina Carpenter en los Brit: “Me alistaban para salir al escenario y yo no podía parar de llorar”, contó Brown, quien dijo haber encontrado ánimo al escuchar a la cantante expresarse con una actitud de “que les den”.

La actriz afirmó que siente que algunos medios quieren mantenerla congelada en la infancia, como si no tuviera derecho a cambiar o crecer. “Que adultos analicen mi cuerpo o mi rostro es perturbador. Y cuando esas críticas vienen de mujeres, duele aún más”, contó.

Brown atraviesa un momento de cambios importantes: además de la última temporada de “Stranger Things”, confirmó recientemente que adoptó una niña junto a su esposo Jake Bongiovi. Aunque aseguró que no hablará de la pequeña ya que su deber es resguardarla y cuidarla.

