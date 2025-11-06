Por qué todos hablan de la visita "a pie" de Angelina Jolie a Ucrania

Angelina Jolie volvió a ser noticia a nivel mundial tras su sorpresiva visita a Ucrania , que desató una ola de especulaciones y polémicas. La actriz estadounidense ingresó a pie al país sin previo aviso y, según informaron medios internacionales, su presencia provocó una serie de incidentes inesperados , como la incorporación de un miembro de su equipo al Ejército ucraniano.

El hecho habría ocurrido en la provincia de Nikoláev , vecina a la de Jersón, donde Jolie fue vista en un puesto de control. Según detalló el medio Político, el episodio comenzó cuando las autoridades locales detuvieron a uno de los choferes que acompañaban a la actriz para verificar su condición ante el servicio militar.

Poco después, el hombre fue trasladado a un centro de reclutamiento para iniciar el proceso de evaluación, lo que encendió las alarmas dentro del equipo de la actriz.

En las redes sociales circula un video captado por una cámara de vigilancia donde se observa a Jolie dentro de un edificio que se presume pertenece al área de reclutamiento. La imagen generó revuelo y multiplicó las versiones sobre las verdaderas razones de su visita, lo que llevó al Comando de las Fuerzas Terrestres de Ucrania a emitir un comunicado.

Desde la institución aseguraron que “ ni la actriz ni sus representantes influyeron en el trabajo ” de los reclutadores y aclararon que el episodio no tuvo relación con la presencia de Jolie en el país.

Más tarde, el organismo confirmó que “el ciudadano P. se está preparando actualmente para el servicio militar una vez que sea movilizado”, en referencia al conductor que acompañaba a la artista.

Sin embargo, el comunicado oficial fue eliminado poco después de su publicación, lo que alimentó aún más las sospechas. Según el medio Actualidad RT, la decisión de borrar el mensaje se tomó luego de que el caso ganara notoriedad y se viralizara en todo el mundo.

Por su parte, el gobernador de la provincia, Vladímir Saldo, ofreció una visión política del episodio y consideró que la llegada de Jolie “fue organizada para desviar la atención del colapso de las Fuerzas Armadas ucranianas en el frente”. Además, recordó que la actriz “ya visitó Lvov en 2022, y, como se reveló después, no fue gratis”.

La visita, que en principio parecía humanitaria, terminó convertida en un nuevo foco de tensión. Entre la confusión por la movilización de su chofer y las interpretaciones políticas que rodean su presencia, Angelina Jolie volvió a quedar en el centro de la escena internacional, esta vez lejos de Hollywood y en medio del conflicto más delicado de Europa del Este.