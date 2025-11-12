12 de noviembre de 2025 - 17:15

Paris Jackson mostró el daño que le dejaron las drogas y lanzó una dura advertencia: "Me arruinó"

La hija de Michael Jackson dialogó con seguidores en las redes y enseñó en un video las secuelas de las drogas. Aun así, explicó que “cada uno es libre de hacer lo que quiera”.

Paris Jackson advirtió sobre las consecuencias de las drogas.&nbsp;

Paris Jackson advirtió sobre las consecuencias de las drogas. 

Paris Jackson sorprendió a sus seguidores, aunque esta vez por una confesión cruda y sin filtros, que causa escalofríos. La hija de Michael Jackson publicó un video en TikTok en el que muestra cómo las drogas afectaron su salud, revelando que tiene el tabique nasal perforado por culpa del consumo.

En el video, de apenas unos segundos, la actriz y cantante estadounidense enfoca la linterna de su celular hacia el interior de su nariz para enseñar el agujero que se le formó. "Sí, es por lo que están pensado, no tomen drogas, chicos", dice con tono serio mientras se escucha un silbido al respirar.

"Cada uno es libre, pero a mí me arruinó", asume Paris Jackson

La joven famosa de 27 años explica que lo que padece se conoce médicamente como “tabique perforado” o “septum”. Este tipo de perforaciones son comunes por traumatismos, cirugías previas (como septoplastias), o más bien el uso de drogas.

En base a esto, ella asegura que las drogas “le arruinaron la vida”. Si bien sostiene que “cada uno es libre de hacer lo que quiera”, hablando directamente sobre la consumición de cocaína, advirtió a sus seguidores sobre las consecuencias reales del consumo.

La artista también contó por qué decidió no someterse a una cirugía reconstructiva, poniendo sobre la mesa que ella sí cuenta con el dinero suficiente para realizar tal operación. Sin embargo, el tener que tomar medicación para la joven es tedioso y no busca tener que depender de eso.

"Hace ya seis años que estoy sobria y, si me someto a la intervención, voy a tener que tomar medicación, y no quiero meterme en eso", detalló en su publicación. Su mensaje se volvió viral en las redes sociales, donde muchos usuarios celebraron el acto de valentía y concientización.

