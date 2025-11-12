Florencia Peña dio una tajante opinión sobre su hijo y generó un revuelo en redes: "Me empujó"

La actriz recordó la actitud de su hijo durante su infancia, la cuál destacó que era libre y expresiva.

Florencia Peña habló en una entrevista sobre la orientación sexual de su hijo Juan Otero, de 17 años, y aseguró que lo supo “desde que nació”. La actriz recordó que desde pequeño Juan mostraba una personalidad libre y expresiva, y relató que solía jugar con sus tacos y accesorios.

Florencia Peña Las revelaciones de Florencia Peña “Él jugaba con mis tacos, yo llegaba a casa y estaba con los tacos y cinco nenas que lo seguían. Siempre fue la reina. Se iba al colegio con las carteras, las pulseras y los anillos”, contó en diálogo con la revista Gente. Peña explicó que, aunque al principio intentó moderar su entusiasmo, fue el propio Juan quien la ayudó a comprender su necesidad de expresarse sin restricciones: “Me empujó para que entendiera su libertad, que no tiene límites”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Florencia Pena (@flor_de_p) La actriz también habló sobre la reacción de Mariano Otero, padre del joven. Según relató, a él le costó más aceptar la forma en que su hijo se mostraba al mundo: “Me decía que no podía ir con carteras y pulseras, pero yo le decía que lo dejara ser. Al final lo terminó entendiendo”. Con el tiempo, la familia aprendió a acompañar a Juan sin condicionamientos, priorizando su bienestar y autenticidad.

El vínculo con su hijo Florencia destacó que con su hijo mantiene un vínculo profundo, basado en la confianza y el diálogo abierto. “Tenemos una relación de madre y amigos, en la que podemos hablar de todo porque sabe que yo lo voy a bancar siempre”, afirmó. También remarcó que su rol no es marcarle el camino, sino acompañarlo: “No puedo decir qué es bueno o no para su vida porque imaginen que no lo sé ni para mí misma, pero sí lo voy a acompañar para que lo descubra”.

Juan Otero, hijo de Florencia Peña.jpg A finales de septiembre, cuando Juan cumplió 17 años, Florencia publicó un mensaje emotivo en sus redes sociales, después de que el joven recibiera críticas por su relación con su novio, Mateo Lofeudo. En su dedicatoria, expresó su orgullo y admiración: “Sos de verdad, Juan. Y no es poca cosa en un mundo tan careta. Sos amorosamente honesto. Sos fuerte y vulnerable. Sos inteligente, talentoso, creativo. Me hacés reír tanto. Eso es algo hermoso que tenés, tu risa”.