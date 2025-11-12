12 de noviembre de 2025 - 18:41

Cristian Castro visitó la muestra de Tite Barbuzza en el MMAMM

El músico mexicano, que está en Mendoza junto con su novia Mariela Sánchez, observó la obra de la diseñadora de Soda Stereo, expuesta en el Museo Municipal de Arte Moderno, en la plaza Independencia.

Cristian Castro posa junto al logo de Soda Stereo que diseñó la mendocina Tite Barbuzza (ella, también en la foto) y que está expuesta en el MMAMM de Mendoza.

Cristian Castro, en la exposición de Tite Barbuzza, vestido con colores azul y oro (él ha dicho más de una vez que es hincha de Boca Juniors).

Cristian Castro, en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza. Aquí, con los artistas mendocinos Milagros Carbajal, Sol Fernandez y Tiago Salinas, del Instituto Esperanza.&nbsp;

Cristian Castro no tuvo problemas en fotografiarse junto a quienes se acercaron a él en el Museo de Arte Moderno de Mendoza. / Gentileza: Miguel Montalto

Fernando G. Toledo
Fernando G. Toledo

El cantante mexicano Cristian Castro sigue su paseo por Mendoza. Luego de haber sido registrado en diversos lugares, en algunos casos con una mujer que no es su prometida (la cordobesa Mariela Sánchez).

Esta vez, el músico fue visto en la tarde de este miércoles 12 de noviembre como un visitante más de la muestra (que, en realidad son varias) que están actualmente en exhibición en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM), ubicado en el corazón de la plaza Independencia.

La muestra que fue a ver Cristian Castro

Allí, uno de los atractivos es la exposición La imagen en la música, de Tite Barbuzza, artista y diseñadora gráfica mendocina que tiene en su haber el diseño de algunos discos icónicos del rock nacional. Entre los más célebres, la portada de Habitaciones extrañas, de los Enanitos Verdes y Doble vida, de Soda Stereo(disco para el cual no sólo hizo el diseño de tapa, sino también del más icónico de los logotipos que utilizó la banda integrada por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti).

La muestra incluye justamente algunos de los trabajos realizados para esos discos, bocetos y fotografías de Barbuza para estas emblemáticas bandas. Y, por eso, no es casualidad que Cristian Castro haya querido visitar la muestra, dado que más de una vez se manifestó como admirador de Soda Stereo, así como de muchas otras bandas argentinas y del mundo (no debe pasar de largo que, a pesar de haber triunfado en la canción romántica, siempre ha sido admirador del rock).

En su visita al MMAMM, no sólo apreció el trabajo de la diseñadora local Tite Barbuzza, sino que también posó con ella junto al icónico logo de Soda. Estaba vestido con ropa deportiva muy cómoda: shorts azules anchos, zapatillas blancas, gorra azul y también un buzo azul con vivos amarillos, justo en la semana en la que los hinchas de Boca Juniros están festejando el triunfo del domingo frente a su archirrival River Plate. Castro ha dicho alguna vez ser hincha de Boca.

Cristian Castro no tuvo problemas en fotografiarse junto a quienes se acercaron a él en el Museo de Arte Moderno de Mendoza. / Gentileza: Miguel Montalto

Cristian Castro, fanático de Soda Stereo

El fanatismo por Soda Stereo se expresó a las claras, de hecho, cuando en 2010, cuando Gustavo Cerati ya había sufrido el ACV que terminó llevándolo a la muerte y estaba internado en una clínica neurológica, lo visitó. En ese entonces, dijo haberse sentido consternado por la visión del músico, en coma inducido, y en aquel momento confesó que “para México, Cerati es el rey. A toda mi generación nos duele demasiado y nos está shockeando”.

La visita de Castro no ha pasado desapercibida por los mendocinos y a ello ha contribuido la simpatía y predisposición, tan usual, del hijo de Verónica Castro. El cantante de Azul ya parece sentirse un argentino más desde que está viviendo, hace un par de años, en nuestro país, y no se niega casi nunca a una fotografía o una charla con los admiradores que lo abordan sorprendidos.

Cristian Castro, en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza. Aquí, con los artistas mendocinos Milagros Carbajal, Sol Fernandez y Tiago Salinas, del Instituto Esperanza.

De hecho, en su visita al Museo de Arte Moderno, Castro accedió a sacarse fotos con los otros visitantes y hasta se acercó a un grupo de jóvenes expositores de la muestra El silencio natural de los demás, del Instituto Esperanza.

