Cuántos seguidores perdió Emilia Mernes tras la polémica relacionada a Tini Stoessel

Emilia Mernes se encuentra en el ojo de la tormenta mediática , tras destaparse una supuesta guerra interna con Tini Stoessel . Todo empezó cuando los usuarios de las redes sociales se dieron cuenta que tanto la triple T como María Becerra y Antonela Roccuzzo habían dejado de seguir a la entrerriana.

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Allí, se dio a conocer que la pelea venía arrastrándose de años anteriores y de la Nena de Argentina, provocando un gran escándalo a su alrededor. En medio de su silencio, se dio a conocer que Mernes estaría viviendo un delicado momento.

A partir de ese momento, varios artistas también dejaron de seguir a Mernes y miles de usuarios replicaron la decisión , generando un fuerte impacto en sus números.

Emilia Mernes perdió miles de seguidores luego de que Tini y otras famosas le den la espalda.

Según se pudo observar, el día en que se conoció el unfollow masivo, Emilia contaba con más de 10.100.000 seguidores en Instagram. Tan solo tres días después, la cifra evidenció una caída de aproximadamente 100.000 seguidores.

Yanina Latorre lanzó una explosiva versión en Sálvese Quien Pueda : Emilia habría salido a comprar seguidores para sostener sus números tras el escándalo.

Emilia Mernes perdió miles de seguidores luego de que Tini y otras famosas le den la espalda.

“Me están mandando una data. Emilia, cuando vio que la empezaron a dejar de seguir, porque no solo la dejaron de seguir estos grosos, sino también los fans, está comprando bots”, aseguró la conductora al aire.

Además, Yanina Latorre profundizó sobre el efecto dominó que generó la situación: “Acá hay mucho ego. Le están entrando bots. Te deja de seguir Tini y todos los seguidores de Tini te dejan de seguir. Te deja de seguir María Becerra y todos los seguidores te dejan de seguir”.

Cabe recordar que, además de Tini, otras figuras comoMaría Becerra, Antonela Roccuzzo, Tuli AcostayTaichutambién dejaron de seguir a Mernes, lo que alimentó aún más las versiones de conflicto dentro del ambiente.