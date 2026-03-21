Cuántos seguidores perdió Emilia Mernes tras la polémica relacionada a Tini Stoessel

Allí, se dio a conocer que la pelea venía arrastrándose de años anteriores y de la Nena de Argentina, provocando un gran escándalo a su alrededor. En medio de su silencio, se dio a conocer que Mernes estaría viviendo un delicado momento.
Según se pudo observar, el día en que se conoció el unfollow masivo, Emilia contaba con más de 10.100.000 seguidores en Instagram. Tan solo tres días después, la cifra evidenció una caída de aproximadamente 100.000 seguidores.
Yanina Latorre reveló qué hizo Emilia Mernes tras el unfollow de Tini Stoessel
Yanina Latorre lanzó una explosiva versión enSálvese Quien Pueda: Emilia habría salido a comprar seguidores para sostener sus números tras el escándalo.
“Me están mandando una data. Emilia, cuando vio que la empezaron a dejar de seguir, porque no solo la dejaron de seguir estos grosos, sino también los fans, está comprando bots”, aseguró la conductora al aire.
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YANINA LATORRE: "EMILIA ESTÁ COMPRANDO BOTS POR LA CAÍDA DE SEGUIDORES"
Además, Yanina Latorre profundizó sobre el efecto dominó que generó la situación: “Acá hay mucho ego. Le están entrando bots. Te deja de seguir Tini y todos los seguidores de Tini te dejan de seguir. Te deja de seguir María Becerra y todos los seguidores te dejan de seguir”.
Cabe recordar que, además de Tini, otras figuras comoMaría Becerra, Antonela Roccuzzo, Tuli AcostayTaichutambién dejaron de seguir a Mernes, lo que alimentó aún más las versiones de conflicto dentro del ambiente.