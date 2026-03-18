Blackout para Emilia Mernes: los famosos que dejaron de seguirla en redes por "víbora"

Entre quienes ya no figuran entre sus seguidores aparecen, además de la exestrella Disney, Martín Cirio, María Becerra, Antonela Roccuzzo y Valu Cervantes. Un gesto que no pasó desapercibido y que rápidamente se volvió tema de conversación entre fans.
Los motivos detrás del distanciamiento entre Tini y Emilia
Aunque no hubo confirmaciones oficiales, en el ambiente musical comenzaron a circular versiones sobre una supuesta ruptura de códigos profesionales. El foco estaría puesto en movimientos dentro de los equipos de trabajo: parte del staff que acompañaba a Tini habría pasado a trabajar con Emilia, lo que generó tensiones.
A eso se suman mensajes indirectos en redes sociales y canciones que muchos interpretaron como referencias a vínculos deteriorados y relaciones por conveniencia dentro del mundo del espectáculo.
María Becerra y la infidelidad de Rusher
Hace unas tres semanas, María Becerra dejó de seguir a la “Perra Exclusive”, pese a que la enemistad circula desde la forzada incorporación de Emilia a “Los del espacio” por su relación con Duki y una polémica que estalló con “Primer aviso”, el tema de La Quimera, donde acusa a artistas de quererla bajar de festivales. Rumores que apuntan al mánager del trapero, pero sin ninguna confirmación de primera mano.
Un vínculo que ya venía tenso luego del presunto partido que habría tomado la creadora de “MP3” en la separación de "La nena de Argentina" con Rusher, por una infidelidad con la China Suárez, a favor de la actriz.
Martín Cirio y la cancelación
En un stream con Coscu, el youtuber Martín Cirio, quien hace tiempo dejó de vincularse con Mernes, contó que antes de su cancelación por una causa en la que fue sobreseído por presunta pedofilia, tenía un vínculo cercano con la artista: incluso habían mantenido conversaciones personales y ella le contó varias intimidades.
Sin embargo, luego de que saliera la causa, Emilia directamente desapareció del entorno del influencer y lo eliminó de todas sus redes y cuentas. “Está todo mal. Gente así no la quiero ni de conocida”, reconoció Cirio, y dijo que si bien no la odia, no hay forma de recomponer el vínculo.
Tini y las “víboras”
“Estoy harta. Me hicieron tan conch... y me crucé con tantas víboras que ya ahora es como que… ¿viste los límites en todos los aspectos? Y más en la industria, empecé a reencontrarme”, confesó hace unos días Tini en su gira por Latinoamérica y, aunque no hizo referencia a Emilia, su distanciamiento es notable.
A pesar de tener varias colaboraciones, la artista no apareció en “Futttura”, como sí lo hizo Becerra; dejaron de comentarse posteos en redes y ahora la intérprete de “Un mechón de pelo” dejó de seguirla. Tini se habría sentido dolida cuando su colega le llevó varias bailarinas para su propio show.
En este contexto, Antonela Roccuzzo, quien está muy cerca de Tini por su relación con Rodrigo De Paul, tomó partido. La esposa de Lionel Messi también dejó de seguir a Emilia en Instagram. Lo mismo hizo Valu Cervantes, esposa de Enzo Fernández.