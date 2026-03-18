Blackout para Emilia Mernes: los famosos que dejaron de seguirla en redes por "víbora"

El mundo del pop argentino volvió a sacudirse en redes sociales. Se debe a algo negativo que apunta a la controversial Emilia Mernes . Desde que se negó a hablar de política, la artista no para de sumar mala prensa: la hipersexualización de su música, letras en un portugués rebuscado y ahora el “mal compañerismo”. Esta sería la causa de una serie de unfollow de famosos y colegas como Tini Stoessel.

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Entre quienes ya no figuran entre sus seguidores aparecen, además de la exestrella Disney, Martín Cirio , María Becerra, Antonela Roccuzzo y Valu Cervantes. Un gesto que no pasó desapercibido y que rápidamente se volvió tema de conversación entre fans.

Aunque no hubo confirmaciones oficiales, en el ambiente musical comenzaron a circular versiones sobre una supuesta ruptura de códigos profesionales. El foco estaría puesto en movimientos dentro de los equipos de trabajo: parte del staff que acompañaba a Tini habría pasado a trabajar con Emilia, lo que generó tensiones.

A eso se suman mensajes indirectos en redes sociales y canciones que muchos interpretaron como referencias a vínculos deteriorados y relaciones por conveniencia dentro del mundo del espectáculo.

Hace unas tres semanas, María Becerra dejó de seguir a la “Perra Exclusive”, pese a que la enemistad circula desde la forzada incorporación de Emilia a “Los del espacio” por su relación con Duki y una polémica que estalló con “Primer aviso”, el tema de La Quimera, donde acusa a artistas de quererla bajar de festivales. Rumores que apuntan al mánager del trapero, pero sin ninguna confirmación de primera mano.

María Becerra dejó de seguir a Emilia Mernes. María Becerra dejó de seguir a Emilia Mernes. gentileza

Un vínculo que ya venía tenso luego del presunto partido que habría tomado la creadora de “MP3” en la separación de "La nena de Argentina" con Rusher, por una infidelidad con la China Suárez, a favor de la actriz.

Martín Cirio y la cancelación

En un stream con Coscu, el youtuber Martín Cirio, quien hace tiempo dejó de vincularse con Mernes, contó que antes de su cancelación por una causa en la que fue sobreseído por presunta pedofilia, tenía un vínculo cercano con la artista: incluso habían mantenido conversaciones personales y ella le contó varias intimidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/xcjlsj/status/2033978372800258051&partner=&hide_thread=false Martin Cirio sobre Emilia Mernes:" Me molesto la actitud que tuvo, gente así no la quiero ni de conocida" pic.twitter.com/dL6jIbQsgZ — bad girl (@xcjlsj) March 17, 2026

Sin embargo, luego de que saliera la causa, Emilia directamente desapareció del entorno del influencer y lo eliminó de todas sus redes y cuentas. “Está todo mal. Gente así no la quiero ni de conocida”, reconoció Cirio, y dijo que si bien no la odia, no hay forma de recomponer el vínculo.

Tini y las “víboras”

“Estoy harta. Me hicieron tan conch... y me crucé con tantas víboras que ya ahora es como que… ¿viste los límites en todos los aspectos? Y más en la industria, empecé a reencontrarme”, confesó hace unos días Tini en su gira por Latinoamérica y, aunque no hizo referencia a Emilia, su distanciamiento es notable.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TINIData/status/2020677181018362197&partner=&hide_thread=false “Ahora cuido mas mi energía. Me hicieron tan c***** y me crucé con tantas víboras” TINI sobre los límites al relacionarse con gente en la industria pic.twitter.com/OQm4EvEnNY — TINI Data (@TINIData) February 9, 2026

A pesar de tener varias colaboraciones, la artista no apareció en “Futttura”, como sí lo hizo Becerra; dejaron de comentarse posteos en redes y ahora la intérprete de “Un mechón de pelo” dejó de seguirla. Tini se habría sentido dolida cuando su colega le llevó varias bailarinas para su propio show.

Antonela Rocuzzo dejó de seguir a Emilia Mernes. Antonela Rocuzzo dejó de seguir a Emilia Mernes. gentileza

En este contexto, Antonela Roccuzzo, quien está muy cerca de Tini por su relación con Rodrigo De Paul, tomó partido. La esposa de Lionel Messi también dejó de seguir a Emilia en Instagram. Lo mismo hizo Valu Cervantes, esposa de Enzo Fernández.