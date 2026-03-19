19 de marzo de 2026 - 10:29

Dos exnovios de Emilia Mernes se metieron en la polémica con Tini Stoessel: "Tarde o temprano..."

Los famosos se sumaron a la ola de críticas contra la cantante luego de que varias famosas la dejaran de seguir en Instagram.

Dos exparejas de Emilia Mernes opinaron sobre la polémica de la cantante y varias famosas.

Dos exparejas de Emilia Mernes opinaron sobre la polémica de la cantante y varias famosas.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Emilia Mernes sufre el peor distanciamiento de los famosos: de Tini a Antonela Rocuzzo y Martín Cirio.

Blackout para Emilia Mernes: los famosos que dejaron de seguirla en redes por "víbora"

Por Redacción Espectáculos
Filtraron un audio donde amenazaban a la Tota Santillán con prenderlo fuego meses antes de su muerte.

Filtraron un audio donde amenazaban a la Tota Santillán con "prenderlo fuego" meses antes de su muerte

Por Redacción Espectáculos

También cantantes como Tuli Acosta y Taichu dejaron de seguir a su colega en señal de apoyo a la "Triple T". Ahora, se metieron dos exnovios de Emilia, acrecentando la polémica.

En su cuenta de X (antes Twitter), Joel Pimentel defenestró a su expareja: "Tarde o temprano todo sale a la luz. Cuando yo hablaba, estaba loco". Sin dar nombres, el mensaje del exintegrante de CNCO fue interpretado como dirigido hacia Emilia, ya que el "unfollow" de Tini no hizo más que confirmar la pelea entre ellas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/2034357527568167246&partner=&hide_thread=false

Fer Vázquez también apareció en medio de la polémica

A los pocos segundos, Fer Vázquez, ex Rombai, compartió ese mismo tuit en historias de Instagram, dejando entrever que piensa lo mismo que Pimentel sobre su exnovia.

La cuenta de Instagram "Mundo famosos" publicó las declaraciones que había dado Joel Pimentel a la prensa en su momento. "Esta persona hablaba pura mierda de todo el mundo y en las redes se hace la amiga de todos, y yo por ciego no le decía nada", había expresado contra Emilia Mernes.

Emilia Mernes
Dos exparejas de Emilia Mernes opinaron sobre la polémica de la cantante y varias famosas.

Dos exparejas de Emilia Mernes opinaron sobre la polémica de la cantante y varias famosas.

"Me llamaba tóxico porque le hacía preguntas, pero tenía razones para preguntarlas. Conozcan bien a las personas con quién quieren estar. Jamás me dejaré ser tratado de esa manera", fue otra de las frases filosas. Y por último, la siguiente expresión en contra de la actual pareja de Duki: "Esta persona me mentía, me tenía ahí cuando ella quería. Así que por estar entregado siento que de alguna manera estaba siendo controlado; parte de eso fue mi culpa".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ca7riel y Paco Amoroso entraron a Gran Hermano y aprovecharon para criticar a Emilia Mernes

Ca7riel y Paco Amoroso entraron a Gran Hermano y aprovecharon para criticar a Emilia Mernes

Yanina Latorre detalló como fue la relación anterior de Martín Migueles.

Yanina Latorre reveló la trama de traiciones y versiones cruzadas sacude al círculo de Tini Stoessel

Emilia Mernes se va del país por nuevas oportunidades.

Emilia Mernes dio detalles de su incómoda experiencia durante su viaje en Japón: "Tengo un poco de miedo"

Tras ganar el Óscar a Mejor Canción y Mejor Película Animada, Netflix prepara una gira mundial con K-Pop Demon Hunters

La gira global de K-Pop Demon Hunters que impulsa Netflix para exprimir cada centavo