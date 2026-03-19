Dos exnovios de Emilia Mernes se metieron en la polémica con Tini Stoessel: "Tarde o temprano..."

Los famosos se sumaron a la ola de críticas contra la cantante luego de que varias famosas la dejaran de seguir en Instagram.

Dos exparejas de Emilia Mernes opinaron sobre la polémica de la cantante y varias famosas.

Una guerra de popstars se desató en las últimas horas luego de que Tini Stoessel dejara de seguir a Emilia Mernes en Instagram. Lo más sorpresivo de todo es que famosas como Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes replicaron el mismo accionar en redes, en una suerte de "aliadas".

También cantantes como Tuli Acosta y Taichu dejaron de seguir a su colega en señal de apoyo a la "Triple T". Ahora, se metieron dos exnovios de Emilia, acrecentando la polémica.

En su cuenta de X (antes Twitter), Joel Pimentel defenestró a su expareja: "Tarde o temprano todo sale a la luz. Cuando yo hablaba, estaba loco". Sin dar nombres, el mensaje del exintegrante de CNCO fue interpretado como dirigido hacia Emilia, ya que el "unfollow" de Tini no hizo más que confirmar la pelea entre ellas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/2034357527568167246&partner=&hide_thread=false "Se picó"



Porque el ex de Emilia Mernes prendió el ventilador: "Tarde o temprano todo sale a la luz", tuiteó Joel Pimentel, quien tiempo atrás habló de una "relación muy tóxica" que tuvo donde "le mintieron mucho". https://t.co/61tCmHWaka pic.twitter.com/XAW8n5MSAq — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 18, 2026 Fer Vázquez también apareció en medio de la polémica A los pocos segundos, Fer Vázquez, ex Rombai, compartió ese mismo tuit en historias de Instagram, dejando entrever que piensa lo mismo que Pimentel sobre su exnovia.

La cuenta de Instagram "Mundo famosos" publicó las declaraciones que había dado Joel Pimentel a la prensa en su momento. "Esta persona hablaba pura mierda de todo el mundo y en las redes se hace la amiga de todos, y yo por ciego no le decía nada", había expresado contra Emilia Mernes.