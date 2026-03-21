21 de marzo de 2026 - 10:40

Falleció Daniel Buira, el primer baterista de Los Piojos: investigan la causa de su muerte

La Justicia inició una investigación para averiguar la causa de muerte del artista. Tenía 54 años.

Daniel Buira murió a los 54 años en su escuela de percusión.

Daniel Buira murió a los 54 años en su escuela de percusión.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Este sábado a la madrugada fue hallado muerto Daniel Buira, el primer baterista de Los Piojos. El hecho ocurrió en su escuela de percusión ubicada en Morón, provincia de Buenos Aires. Según trascendió, la Justicia inició una investigación para averiguar las causas de muerte.

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Fuentes policiales confirmaron que pasadas las 4 de la mañana las autoridades recibieron un llamado al 911 y se acercaron a la escuela de percusión La Chilinga (Marconi 183). La institución fue fundada por el propio Buira y brindaba clases de percusión allí.

Daniel Buira
El integrante fundador de Los Piojos murió a los 54 años en su escuela de percusión.

El integrante fundador de Los Piojos murió a los 54 años en su escuela de percusión.

Al arribar al lugar, un amigo del baterista, contó que lo encontró en el patio interno del establecimiento pidiendo ayuda debido a que “no podía respirar”. Según su relato, el artista de 54 años se descompensó y perdió el conocimiento.

El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió al excompañero de Ciro Martínez, pero constató su muerte en el lugar. De acuerdo a lo que detallaron sus familiares, padecía de asma.

En este marco, la UFI N°8 de Morón inició una investigación y dispuso de las medidas de rigor para averiguar las causales del fallecimiento. El establecimiento no cuenta con cámaras en el interior.

Daniel Buira
El integrante fundador de Los Piojos murió a los 54 años en su escuela de percusión.

El integrante fundador de Los Piojos murió a los 54 años en su escuela de percusión.

Quién fue Daniel Buira, el primer baterista de Los Piojos

En enero de 1989 nacieron Los Piojos, con Andrés Ciro Martínez, en voz y armónica; Pablo Guerra y Daniel Fernández, en las guitarras; Lisa Di Cione, en los teclados; Buira, en batería; y Miguel Ángel Rodríguez, en el bajo. Continuó con ellos hasta 2000. Entonces fue reemplazado por Sebastián Cardero. La banda se separó en 2009 por diferencias.

En 1995, Buira fundó su escuela de percusión y grupo de murga La Chilinga, que también es una ONG que se dedica a la enseñanza en cárceles. Tiene sedes en Morón- fue donde lo encontraron-, Florencio Varela, Quilmes, Banfield, Saavedra, Avellaneda, el microcentro y en la provincia de Córdoba.

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