11 de enero de 2026 - 22:12

Ciro Martínez confirmó su romance con la bajista Luli Bass

El músico confirmó el vínculo con Luli Bass a través de un intercambio de mensajes en Instagram, tras varios días de versiones y especulaciones.

Ciro Martínez y Luli Bass.

Foto:

web
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El cantante Ciro Martínez confirmó finalmente su romance con Luli Bass, la bajista de la banda, luego de varios días de rumores y versiones que circulaban tanto en redes sociales como en programas de espectáculos.

Ciro Martínez y Luli Bass habrían comenzado un romance.

Quién es Luli Bass, la bajista que enamoró a Ciro Martínez y generó conflicto en Los Piojos

Por Agustín Zamora
El filme canadiense se convirtió en uno de los más vistos de la plataforma debido a su atrapante historia.

Está en Netflix, arrasa y es la película ideal para maratonear en el inicio de 2026

Por Alejo Zanabria

La confirmación llegó a través de Instagram, donde Luciana Valdés, nombre real de la música, publicó una historia por el cumpleaños del líder de Los Piojos. En el posteo se los ve juntos sobre el escenario, acompañado del mensaje: “Muy feliz cumpleaños, mi amor”. Minutos después, Martínez replicó la publicación y respondió: “¡Gracias, hermosa!”, dejando así en evidencia el vínculo sentimental.

Días antes, el romance había sido anticipado en el programa Puro Show (El Trece). Allí, la panelista Fernanda Iglesias aseguró que el cantante mantenía una relación con su bajista y que ambos habían intentado preservar el bajo perfil, evitando exposiciones públicas.

Desde el mismo ciclo televisivo señalaron que Ciro Martínez suele resguardar su vida privada, en parte por antecedentes de relaciones mediáticas y una imagen pública asociada a un perfil “mujeriego” y “pirata”, lo que explicaría su habitual reticencia a mostrar su intimidad.

La historia de Instagram de Luli Bass
La historia de Instagram de Luli Bass.

Con este gesto en redes sociales, el músico puso fin a las especulaciones y confirmó públicamente la relación, marcando una excepción en su histórica reserva respecto de su vida personal.

