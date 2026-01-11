Ciro Martínez confirmó su romance con la bajista Luli Bass

El músico confirmó el vínculo con Luli Bass a través de un intercambio de mensajes en Instagram, tras varios días de versiones y especulaciones.

El cantante Ciro Martínez confirmó finalmente su romance con Luli Bass, la bajista de la banda, luego de varios días de rumores y versiones que circulaban tanto en redes sociales como en programas de espectáculos.

La confirmación llegó a través de Instagram, donde Luciana Valdés, nombre real de la música, publicó una historia por el cumpleaños del líder de Los Piojos. En el posteo se los ve juntos sobre el escenario, acompañado del mensaje: “Muy feliz cumpleaños, mi amor”. Minutos después, Martínez replicó la publicación y respondió: “¡Gracias, hermosa!”, dejando así en evidencia el vínculo sentimental.

Embed AMOR CONFIRMADO



El posteo que Luli Bass, bajista de Los Piojos, le dedicó a Ciro en sus redes sociales por su cumpleaños. pic.twitter.com/e5t6yITXmW — bardeonews (@bardeonews) January 11, 2026 Días antes, el romance había sido anticipado en el programa Puro Show (El Trece). Allí, la panelista Fernanda Iglesias aseguró que el cantante mantenía una relación con su bajista y que ambos habían intentado preservar el bajo perfil, evitando exposiciones públicas.

Desde el mismo ciclo televisivo señalaron que Ciro Martínez suele resguardar su vida privada, en parte por antecedentes de relaciones mediáticas y una imagen pública asociada a un perfil “mujeriego” y “pirata”, lo que explicaría su habitual reticencia a mostrar su intimidad.