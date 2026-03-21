Conmovedora despedida de Ciro Martínez hacia Daniel Buira, el primer baterista de Los Piojos

La muerte del baterista Daniel Buira generó un fuerte impacto en el ambiente musical, especialmente entre quienes compartieron escenario con él en Los Piojos . El músico falleció esta madrugada en la escuela de percusión de Morón donde daba clases.

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Tras conocerse la noticia, el cantante Ciro Martínez expresó su dolor con un mensaje en redes, en el que recordó los años del vínculo y trabajo en común con el artista. El exvocalista y principal compositor de Los Piojos se despidió con notable angustia y escribió: “Qué dolor. Te faltaba por vivir” .

Según supo Noticias Argentinas, el cantante rememoró el vínculo en un comunicado a través de sus redes sociales, donde expresó: “Adiós Dani. Qué dolor despertar con esta noticia. Te fuiste tempranito. Faltaba por vivir y hacer. Pero diste mucho. Se me superponen las imágenes” .

“Te veré siempre detrás de los parches. Con tu risa jocosa. Tus frases repetidas. Tocando lo que se te canta. Un percusionista con batería. Un creativo. Un Artista. Nos dimos el gusto de volver a tocar juntos. De volver a ser Los Piojos en vivo sobre un escenario. Esperaste en silencio 25 años. Y lo disfrutaste profundamente”, relató Martínez.

Como cierre, el cantante se explayó: “Te abrazo acá bajo la lluvia, desde la orilla uruguaya, que tanto nos inspiró. Envío un conmovido pésame a su familia, de parte mía y toda la gente de Los Persas. Te vamos a extrañar. Que suenen los tambores desde arriba. Dibuje Maestro” .

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Daniel Buira, icono de la popular banda de rock nacional

Buira fue parte de “Los Piojos” desde sus inicios a fines de la década del 80 y se consolidó como uno de los pilares rítmicos del grupo, donde acompañó el crecimiento de la banda hasta su separación en 2009.

A lo largo de su carrera, el músico participó en la grabación de discos emblemáticos del rock nacional como “Chactuchac” (1992), “Ay ay ay” (1994), “Tercer arco” (1996), “Azul” (1998) y “Verde paisaje del infierno” (2000), trabajos que marcaron a una generación y posicionaron a la banda como una de las más convocantes de la escena local durante los años 90 y principios de los 2000.

Daniel Buira Daniel Buira murió a los 54 años en su escuela de percusión. web

En ese marco, integró la etapa de mayor masividad del grupo, con presentaciones en estadios y festivales multitudinarios, entre ellos los recordados shows en el estadio de River Plate y giras por todo el país. Su estilo combinaba la base del rock con elementos de la percusión latinoamericana, y se convirtió en un referente dentro de su instrumento en la escena local.

Tras la disolución del grupo, Buira continuó ligado a la música a través de distintos proyectos y colaboraciones, además de profundizar su faceta como percusionista, exploró ritmos y formatos más ligados a lo colectivo y lo experimental.

Además, desarrolló una intensa actividad como docente, vinculado a espacios de formación musical y talleres, con un fuerte compromiso en la transmisión de conocimientos a nuevas generaciones de músicos. En ese sentido, mantenía un vínculo activo con la Escuela de Percusión La Chilinga, un espacio reconocido por su trabajo con ritmos afro y latinoamericanos.