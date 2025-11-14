14 de noviembre de 2025 - 13:05

Cartas al espacio: chicos y chicas de primaria podrán enviar mensajes "al infinito y más allá"

La Dirección General de Escuelas y la red interdisciplinaria argentina ConstelAr Space convocan a alumnos de 5° y 6° grado a participar de este singular proyecto intergaláctico.

La DGE y ConstelAr Space lanzan una convocatoria para que niños y niñas mendocinos de primarias públicas escriban o dibujen un mensaje para enviar al espacio.&nbsp; &nbsp;

Por Bernarda García Centurión

Para quienes piden deseos a las estrellas y sueñan con el universo, la Dirección General de Escuelas (DGE) pensó en ellos. Por eso lanza una convocatoria especial junto a la red interdisciplinaria argentina ConstelAr Space, para que niños y niñas de escuelas primarias públicas de Mendoza escriban o dibujen un mensaje para enviar al espacio.

La iniciativa ¡Tu carta puede ir al espacio! busca inspirar curiosidad científica y vocaciones STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática) en estudiantes de 5° y 6° grado y fomentar la creatividad, la reflexión y el sentido de pertenencia planetaria.

El proyecto llevará al espacio los sueños, palabras y dibujos de los niños de Mendoza, simbolizando la unión entre imaginación, educación y exploración científica.

Si bien solo cinco cartas serán sorteadas para ser enviadas físicamente, el resto de los mensajes también llegarán al espacio. Se digitalizarán y se cargarán en una tarjeta SD que también viajará fuera de la Tierra.

Por medio del proyecto se pretende dar visibilidad a Mendoza como provincia promotora del conocimiento, la ciencia y la exploración espacial.

image
Se elegirán cinco cartas para ser mandadas físicamente. El resto serán cargadas a una tarjeta SD que también será enviada al espacio.

Precisiones para participar

Se enviará una carta por curso y se recomienda que los participantes sean mayores de 8 años. El tamaño de la carta debe ser de 10x15cm (similar a una postal). El frente debe contener el texto o dibujo, mientras que en el dorso se debe colocar el nombre completo de los estudiantes, curso, escuela, localidad y fecha. Atención: es fundamental respetar el formato señalado.

Las escuelas participantes podrán enviar sus cartas en PDF del 13 al 17 de noviembre y deben registrarse en el sistema digital de DAE. La DGE se encargará de la impresión de las mismas. No se requiere inscripción previa ni material adicional.

El sorteo se realizará en vivo el 18 de noviembre y será transmitido por las redes sociales de ConstelAr Space y la DGE. Además, de las 5 cartas seleccionadas se sorteará un viaje al Observatorio Astronómico y al Planetario de Malargüe

El 20 de este mes, los mensajes ganadores serán enviados a Buenos Aires desde donde emprenderán su viaje espacial.

También se entregará a cada escuela un certificado digital de participación, acreditando que sus alumnos “enviaron un mensaje al espacio”.

