El beneficio para Brenda Barattini tras mutilarle el pene a su amante: "Estudió corte unisex, jardinería y DDHH"

Brenda Barattini , la arquitecta condenada en 2019 por intentar matar a su amante cortándole el pene durante un encuentro íntimo en Córdoba en el año 2017, obtuvo la libertad condicional tras cumplir la mayor parte de su pena y acceder a estímulos educativos y laborales.

Asaltantes entraron a la casa de un conocido empresario, lo golpearon frente a su familia y escaparon en su camioneta

Brutal ataque de rugbiers en manada a la salida de un boliche quedó grabada e identifican a un agresor

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Ejecución, luego de varias semanas de evaluaciones y análisis de informes técnicos.

Barattini había recibido una condena a 13 años de prisión por tentativa de homicidio calificado por alevosía. El tribunal entendió que atacó a su amante mientras él se encontraba indefenso , con los ojos vendados . En el mismo fallo, la Justicia aceptó parcialmente la demanda civil de la víctima y ordenó que la mujer lo indemnice. Si bien la mujer recupera la libertad ahora, la pena completa vence en noviembre de 2030.

La acusada estaba habilitada para solicitar la libertad condicional recién el 25 de noviembre de 2026. Sin embargo, la realización de numerosos cursos dentro del penal le permitió acceder a un adelanto de diez meses y tres días. Ese beneficio, sumado a las evaluaciones favorables sobre su conducta y su proceso de reinserción, derivó en la resolución que firmó el juez Facundo Moyano Centeno.

La tijera de podar que Brenda Barattini usó para mutilarle los genitales a su amante en Córdoba

La tijera de podar que Brenda Barattini usó para mutilarle los genitales a su amante en Córdoba

La libertad se hizo efectiva el martes, tras la audiencia en Tribunales 2, informó el diario La Voz.

El fallo establece varias condiciones. Barattini ya fijó domicilio en Comodoro Rivadavia, su ciudad de origen. Deberá asistir a tratamiento psicológico, presentarse cada mes ante la Agencia de Supervisión local y mantener distancia respecto de la víctima, a quien no podrá acercarse a menos de mil metros. Cualquier incumplimiento implicará su regreso a prisión.

Lo que hizo Brenda Barattini en la cárcel y le ayudó a salir "pronto"

Durante sus casi ocho años en el penal de Bouwer, Brenda Barattini acumuló una extensa lista de estudios y actividades laborales. Cursó Derecho y aprobó diez materias, inició la carrera de Letras Modernas y sumó cursos de panadería, corte unisex, derechos humanos, corretaje inmobiliario, subastas y jardinería, entre otros.

También participó en talleres de yoga, pilates, folclore, informática y artesanías, todos con certificación.

El juez valoró en su resolución los informes sobre su conducta y su capacidad para manejar impulsos, así como la evaluación sobre su entendimiento del daño causado. Los peritajes indican que la mujer reconoce su accionar como inadecuado y puede dimensionar las consecuencias para la víctima.

Brenda Barattini antes de la condena: "Yo no quise matar a nadie" Brenda Barattini en 2019, cuando fue condenada La Voz

El día que Brenda Barattini tomó una tijera de podar para atacar a su amante en el pene

El caso ocurrió la noche del 25 de noviembre de 2017, en un departamento de Nueva Córdoba.

Durante un encuentro sexual, Barattini le seccionó casi por completo el pene a su amante utilizando una tijera de podar. El hombre logró escapar al palier del edificio y pedir ayuda mientras perdía sangre. Una vecina enfermera le brindó los primeros auxilios.

La acusada intentó sostener inicialmente que había sido víctima de un abuso, pero la investigación halló cartas, planes y evidencia digital que reforzaron la acusación en su contra.

Tras sobrevivir, la víctima pudo declarar y el caso llegó a juicio. La fiscalía modificó la imputación a tentativa de homicidio, algo que el tribunal aceptó antes de dictar la condena.