18 de noviembre de 2025 - 23:25

Detuvieron a un enfermero acusado de agredir y robar a un paciente con parálisis cerebral

La Fiscalía investiga la agresión y el hurto al paciente, allanó el domicilio del acusado y advirtió que la imputación podría modificarse. Ocurrió en Córdoba.

La Brigada de Investigaciones allanó el domicilio de Lucas Exequiel Medina y concretó su detención por orden judicial.

La Brigada de Investigaciones allanó el domicilio de Lucas Exequiel Medina y concretó su detención por orden judicial.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Leé además

Localizaron en Chaco a una mendocina con Pedido de Averiguación de Paradero vigente desde marzo de 2025.

Chaco: localizan a una mujer con pedido de paradero en Mendoza

Por Redacción Policiales
Un perro regresó a su casa con una pierna humana. 

Macabro hallazgo: un perro regresó a su casa con una "bolsa de basura" y activó una investigación policial

Por Redacción Policiales

La Fiscalía de Instrucción Distrito Tres Turno Cuarto, detuvo e imputó a Lucas Exequiel Medina, quien se desempeña como enfermero al cuidado de pacientes, por suponerlo autor de los delitos de lesiones leves calificadas y hurto, destaca el parte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Policía de Córdoba.
La Fiscalía busca esclarecer cómo ocurrieron los hechos y anticipó que la imputación podría cambiar a medida que avance la investigación.

La Fiscalía busca esclarecer cómo ocurrieron los hechos y anticipó que la imputación podría cambiar a medida que avance la investigación.

Qué dice la investigación

De la investigación se desprende que los hechos habrían ocurrido en el marco de su labor cuando cuidaba a la víctima, un paciente que presenta un diagnóstico de parálisis cerebral.

La detención de Medina ocurrió en las últimas horas y la misma fue efectivizada por personal de la brigada de investigaciones de la Unidad Judicial 15, quien diligenció orden judicial de allanamiento en su domicilio, emitida por el Juzgado de Control y Faltas 8.

“Se continuará profundizando la investigación a fines de establecer con mayor precisión detalles sobre la dinámica del hecho”, indicaron las autoridades.

A su vez, quieren saber el móvil por el cual el acusado llevó a cabo el accionar. En este sentido, remarcaron que “no se descarta que la imputación primigeniamente dada pueda variar con el avance de la causa”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Corte Suprema dejó firme la condena de Luciano Napolitano, el hijo de Pappo

La Corte dejó firme la condena del hijo de Pappo por violencia de género

Por Redacción Policiales
Una Ferrari volcó en la Ruta de los 7 Lagos.

Ruta de los 7 Lagos: una Ferrari volcó a gran velocidad durante una caravana de autos de alta gama

Por Redacción Policiales
El hombre tenía varias denuncias por estafas piramidales en San Martín 

Hallaron muerto a un hombre involucrado en un escándalo de estafas piramidales en San Martín

Por Redacción Policiales
murio un nene de 9 anos tras caer por el hueco de un ascensor

Murió un nene de 9 años tras caer por el hueco de un ascensor

Por Redacción Policiales