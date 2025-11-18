Detuvieron a un enfermero acusado de agredir y robar a un paciente con parálisis cerebral

Un enfermero fue detenido en la provincia de Córdoba acusado de lastimar y robarle a un paciente con parálisis cerebral a quien cuidaba. Según el Ministerio Público Fiscal, el hombre fue imputado por el delito de lesiones leves calificadas y hurto.
La Fiscalía investiga la agresión y el hurto al paciente, allanó el domicilio del acusado y advirtió que la imputación podría modificarse. Ocurrió en Córdoba.
La Fiscalía de Instrucción Distrito Tres Turno Cuarto, detuvo e imputó a Lucas Exequiel Medina, quien se desempeña como enfermero al cuidado de pacientes, por suponerlo autor de los delitos de lesiones leves calificadas y hurto, destaca el parte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
De la investigación se desprende que los hechos habrían ocurrido en el marco de su labor cuando cuidaba a la víctima, un paciente que presenta un diagnóstico de parálisis cerebral.
La detención de Medina ocurrió en las últimas horas y la misma fue efectivizada por personal de la brigada de investigaciones de la Unidad Judicial 15, quien diligenció orden judicial de allanamiento en su domicilio, emitida por el Juzgado de Control y Faltas 8.
“Se continuará profundizando la investigación a fines de establecer con mayor precisión detalles sobre la dinámica del hecho”, indicaron las autoridades.
A su vez, quieren saber el móvil por el cual el acusado llevó a cabo el accionar. En este sentido, remarcaron que “no se descarta que la imputación primigeniamente dada pueda variar con el avance de la causa”.