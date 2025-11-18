Ruta de los 7 Lagos: una Ferrari volcó a gran velocidad durante una caravana de autos de alta gama

El accidente ocurrió en un sector del corredor que une Bariloche con San Martín de los Andes, en Neuquén. Se desconoce el estado de salud del conductor.

Una Ferrari volcó en la Ruta de los 7 Lagos.

Una Ferrari volcó este martes en la Ruta de los 7 Lagos, Neuquén, mientras formaba parte del recorrido del Cavalcade Adventure 2025. El accidente ocurrió en un sector del corredor que une Bariloche con San Martín de los Andes, donde transitaba la caravana de autos deportivos.

Según el relato de los testigos, varios vehículos de alta gama circulaban a altas velocidades y con maniobras de sobrepaso en curvas, generando preocupación entre quienes transitaban la zona. En ese contexto, uno de los autos perdió el control y terminó volcando fuera de la calzada.

Hasta el momento no se difundieron datos oficiales sobre posibles heridos. Pese a la gravedad del accidente, las autoridades aún no confirmaron si el evento internacional modificará su cronograma.

La caravana del Cavalcade Adventure reúne este año a alrededor de 60 Ferrari, que por la mañana se exhibieron en el centro de Bariloche antes de dirigirse hacia Villa La Angostura para continuar su ruta por la Cordillera.