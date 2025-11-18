Los mensajes que revelan que el joven que se suicidó en la UBA era víctima de bullying: "Le voy a cagar la vida".

La muerte de Matías Rolfi, estudiante de Nutrición de la UBA , conmueve al ámbito universitario y expone situaciones de hostigamiento y bullying que, según denuncia su familia, lo empujó a quitarse la vida . Tenía 27 años y había sido diagnosticado con autismo .

En las últimas horas, salieron a la luz mensajes de WhatsApp que confirmarían que Matías era víctima de acoso sistemático por parte de compañeros y hasta de un ayudante de cátedra de la materia Bromatología.

Uno de los chats más impactantes, al que tuvo acceso TN, muestra a un hombre identificado como “ Tom ” escribiendo: “ Le voy a cagar la vida a Rolfi ”. Según relató Rocío Rolfi , hermana de la víctima, este hombre sería ayudante de cátedra, al igual que otra integrante del chat llamada Ariana .

Los mensajes agresivos no fueron aislados. En el grupo “Fisiología 2025”, Matías comentó que el segundo parcial sería “ mucho más difícil ” que el primero. A su mensaje, una compañera reaccionó: "¡Es un examen nada más! ¡Basta! Con decir que es imposible no se beneficia a nadie. Si hay tantos nutricionistas es porque aprobaron la materia. Ya se sabe que es pesada. No hace falta seguir diciéndolo".

En otro chat, “Bioquímica”, se burlaron directamente de él: “Algún día a ese chico le va a tocar un profesor sin paciencia y lo va a sacar de la clase, jajajaja”.

Allí un compañero, Agustín, salió a defenderlo: "Igual piensa que aporta, no lo hace con el propósito de perjudicar a los demás, no sé si da hablar así de un compañero".

Una alumna, que pidió reserva de identidad, contó a TN que ella también fue acosada por este mismo círculo de estudiantes y ayudantes: "Son todo ese grupo, como te digo. A mí me molestaron un año entero. No tengo la captura, pero el tal Tom me dijo cosas como ‘bancatela’ el viernes de nutrichismes. Incluso averiguaron quién era yo en persona porque no soy de Sociales y siempre fui de perfil bajo".

"Me tuve que quedar callada, porque no era ni uno ni dos: eran varios. Y mirá, te lo voy a decir con toda la sinceridad del mundo… en su momento, como no dejaban de molestarme e inventar cosas que nunca pasaron, tuve pensamientos de matarme. No paraban, y justo estaba pasando por una situación jodida", sumó.

El mensaje de la hermana de Matías tras su muerte

Matías cursaba la misma carrera que su hermana Rocío, quien compartió un desgarrador mensaje tras la muerte: "El mundo todavía está muy roto como para poder proteger a personas como vos, y aunque hice de todo para poder protegerte yo, no fue suficiente".

La joven expresó su culpa y su tristeza en redes sociales, donde publicó fotos junto a su hermano y agregó: "Perdón por estar todo el tiempo, en todos lados, tratando de salvar a todo el mundo, cuando en el único lugar y para la única persona para la que yo debí estar aún más presente, eras vos. Papá te recibe en el cielo".