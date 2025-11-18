18 de noviembre de 2025 - 09:22

Volcó un camión jaula y 23 vacas "tomaron" la ciudad: caos y gran operativo para contener a los animales

Un insólito accidente sorprendió a los vecinos y automovilistas. Ocurrió en la Ruta 38, a la altura de La Falda, Córdoba.

Un camión jaula que trasladaba ganado volcó en la ruta 38

Un insólito accidente sorprendió a los vecinos y automovilistas de Villa Giardino, en las sierras de Córdoba, cuando un camión que transportaba ganado volcó y dejó 23 vacas sueltas sobre la ruta. El episodio, que involucró además a un colectivo interurbano y a una camioneta, no dejó heridos de gravedad, aunque generó un intenso operativo policial y de bomberos para controlar la situación.

Según las primeras averiguaciones, el conductor del camión se habría quedado sin frenos mientras descendía por una pendiente. En un intento desesperado por evitar una colisión frontal, maniobró para pasar entre los dos vehículos que circulaban en sentido contrario. Sin embargo, terminó impactando contra ambos y el vuelco fue inevitable.

Tras el accidente, el ganado quedó disperso sobre la calzada y sus alrededores, obligando a interrumpir el tránsito mientras personal de seguridad y vecinos colaboraban para reunir a los animales y despejar la ruta.

El insólito incidente se registró alrededor de a las 14.30 en la ruta 38, a la altura de La Falda. El transportista viajaba desde La Rioja y tenía como destino final Santa Fe.

Según confirmaron medios locales, los animales fueron arreados hasta el patio de un hotel. El caos por momentos superó a la situación, pero afortunadamente no se registraron heridos de gravedad.

