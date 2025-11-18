Volcó un camión jaula y 23 vacas "tomaron" la ciudad: caos y gran operativo para contener a los animales

Un insólito accidente sorprendió a los vecinos y automovilistas. Ocurrió en la Ruta 38, a la altura de La Falda, Córdoba.

Un insólito accidente sorprendió a los vecinos y automovilistas de Villa Giardino, en las sierras de Córdoba, cuando un camión que transportaba ganado volcó y dejó 23 vacas sueltas sobre la ruta. El episodio, que involucró además a un colectivo interurbano y a una camioneta, no dejó heridos de gravedad, aunque generó un intenso operativo policial y de bomberos para controlar la situación.

Embed - Interior de Córdoba: un camión jaula que trasladaba ganado volcó en la ruta 38 Según las primeras averiguaciones, el conductor del camión se habría quedado sin frenos mientras descendía por una pendiente. En un intento desesperado por evitar una colisión frontal, maniobró para pasar entre los dos vehículos que circulaban en sentido contrario. Sin embargo, terminó impactando contra ambos y el vuelco fue inevitable.

Embed Un camión que transportaba ganado volcó en Ruta Nacional 38, a la altura de Villa Giardino



El vehículo se quedó sin frenos e impactó contra un colectivo de la empresa Lumasa, lo cual derivó en el vuelco que terminó con decenas de los animales sueltos en las calles de esa… pic.twitter.com/k0mcZkjDjr — NuevaRioja (@NuevaRioja) November 17, 2025 Tras el accidente, el ganado quedó disperso sobre la calzada y sus alrededores, obligando a interrumpir el tránsito mientras personal de seguridad y vecinos colaboraban para reunir a los animales y despejar la ruta.

image El insólito incidente se registró alrededor de a las 14.30 en la ruta 38, a la altura de La Falda. El transportista viajaba desde La Rioja y tenía como destino final Santa Fe.