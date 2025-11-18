18 de noviembre de 2025 - 22:59

Chaco: localizan a una mujer con pedido de paradero en Mendoza

La mendocina presentaba un pedido de Averiguación de Paradero vigente desde marzo de 2025.

Localizaron en Chaco a una mendocina con Pedido de Averiguación de Paradero vigente desde marzo de 2025.

Localizaron en Chaco a una mendocina con Pedido de Averiguación de Paradero vigente desde marzo de 2025.

Foto:

noticiasdelparana
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Autoridades chaqueñas realizaron un operativo en la Estación Terminal de Ómnibus local. Allí, personal de la División Información de Personas Extranjeras logró ubicar a una mujer identificada como A. L. R. B. (48), oriunda de la provincia de Mendoza.

Leé además

Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado popular declaró culpable al clan Sena por el femicidio

Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado declaró culpable a César Sena y a sus padres por el femicidio

Por Redacción Policiales
Revelan cómo el clan Sena hizo desaparecer el cuerpo de Cecilia Strzyzowski

Los detalles aberrantes de cómo el clan Sena hizo desaparecer el cuerpo de Cecilia Strzyzowski

Por Redacción Policiales

Según informó el medio Noticias del Paraná, la mujer registraba un Pedido de Averiguación de Paradero vigente desde marzo de 2025. La solicitud había sido realizada oportunamente por su hermana ante autoridades judiciales mendocinas.

Al momento de la intervención, se encontraba en buen estado de salud y acompañada por su pareja. Ambos informaron que se hallaban en tránsito hacia Mendoza, con pasajes gestionados a través del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH).

Tras la verificación, la Policía tomó contacto con la hermana de la ciudadana, quien confirmó haber solicitado el paradero meses atrás por razones familiares y autorizó el retorno de la mujer a la provincia. Luego, la ciudadana fue notificada sobre las actuaciones judiciales vigentes y pudo continuar con su viaje sin inconvenientes.

La intervención se desarrolló con total normalidad en el marco de los controles preventivos que realiza de manera habitual esta unidad policial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Brigada de Investigaciones allanó el domicilio de Lucas Exequiel Medina y concretó su detención por orden judicial.

Detuvieron a un enfermero acusado de agredir y robar a un paciente con parálisis cerebral

Por Redacción Policiales
Un perro regresó a su casa con una pierna humana. 

Macabro hallazgo: un perro regresó a su casa con una "bolsa de basura" y activó una investigación policial

Por Redacción Policiales
La Corte Suprema dejó firme la condena de Luciano Napolitano, el hijo de Pappo

La Corte dejó firme la condena del hijo de Pappo por violencia de género

Por Redacción Policiales
Una Ferrari volcó en la Ruta de los 7 Lagos.

Ruta de los 7 Lagos: una Ferrari volcó a gran velocidad durante una caravana de autos de alta gama

Por Redacción Policiales