Chaco: localizan a una mujer con pedido de paradero en Mendoza

Localizaron en Chaco a una mendocina con Pedido de Averiguación de Paradero vigente desde marzo de 2025.

Autoridades chaqueñas realizaron un operativo en la Estación Terminal de Ómnibus local. Allí, personal de la División Información de Personas Extranjeras logró ubicar a una mujer identificada como A. L. R. B. (48), oriunda de la provincia de Mendoza.

Según informó el medio Noticias del Paraná, la mujer registraba un Pedido de Averiguación de Paradero vigente desde marzo de 2025. La solicitud había sido realizada oportunamente por su hermana ante autoridades judiciales mendocinas.

Al momento de la intervención, se encontraba en buen estado de salud y acompañada por su pareja. Ambos informaron que se hallaban en tránsito hacia Mendoza, con pasajes gestionados a través del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH).

Tras la verificación, la Policía tomó contacto con la hermana de la ciudadana, quien confirmó haber solicitado el paradero meses atrás por razones familiares y autorizó el retorno de la mujer a la provincia. Luego, la ciudadana fue notificada sobre las actuaciones judiciales vigentes y pudo continuar con su viaje sin inconvenientes.

La intervención se desarrolló con total normalidad en el marco de los controles preventivos que realiza de manera habitual esta unidad policial.