Asaltantes entraron a la casa de un conocido empresario, lo golpearon frente a su familia y escaparon en su camioneta

Una banda de seis delincuentes asaltó en la noche del jueves u na vivienda familiar en Alto Verde, en San Martín . Redujeron a un hombre que cumplía tareas de seguridad antes de ingresar a la vivienda, en donde había niños. Se llevaron una camioneta, que luego fue recuperada por la Policía cuando aún no había salido de la zona y capturaron a dos de los asaltantes .

El hecho se produjo pasadas las 22.30 en Ruta 50 y Serradilla , en el distrito de Alto Verde, en San Martín.

Allí, según los testimonios que reunió la Policía y que luego fueron los párrafos iniciales de una causa penal calificada como Robo Agravado por el Uso de Armas, en Despoblado y en Banda que comenzó a tramitarse en la Fiscalía en turno de San Martín / La Colonia, seis hombres redujeron a un hombre que cumplía servicio para una empresa de seguridad y que está encargada de vigilar ese sector rural de San Martín, contratada por los vecinos.

Los asaltantes, varios de ellos armados, amenazaron al hombre, lo maniataron y lo obligaron a llevarlos hasta una casa en especial, perteneciente Roberto Guerrero, empresario miembro de una tradicional familia de la zona, propietaria de fincas, bodegas y dos estaciones de servicio.

El dueño de casa indicó después que había escuchado ruidos en el exterior, pero imaginó que era el personal de seguridad.

Lo cierto es que, en un momento, la banda irrumpió en la casa, prácticamente tirando la puerta abajo.

Adentro de la casa estaba el empresario, de 67 años, su mujer, de 40, y los dos hijos de la pareja, de 4 y 11 años.

La banda amenazó a la familia y el empresario recibió varios golpes delante de sus hijos, mientras los amenazaban con armas, entre ellas una escopeta calibre 12 y una pistola 45.

El caso es que, después de algunos minutos y después de apoderarse de 50 mil pesos y algunos efectos de valor, se apoderaron de la camioneta VW Amarok gris, obligaron al empresario a subir con ellos y fueron hasta una de las estaciones de servicio, donde se apoderaron de unos 500.000 en efectivo, en billetes de baja denominación. Luego, la banda se dieron a la fuga en la camioneta.

Poco después la Policía logró interceptar a la camioneta en Ruta 7 y calle Quiroga, todavía dentro de la misma zona donde se había producido el asalto, y detuvo a Nicolás Exequiel Vizaguirrez, de 30 años, domiciliado en el distrito sanmartiniano de El Divisadero y que cuenta con antecedentes de robo simple, robo agravado, delitos varios contra la propiedad y distintas contravenciones.

También fue capturado Fernando Juan Pablo Buel, de 28 años, domiciliado en el mismo distrito de Alto Verde y dueño de antecedentes por abigeato, robo simple y contravenciones varias.

Mientras se avanzaba con el rastrillaje, los peritajes en el lugar y la búsqueda del resto de los delincuentes, el empresario dueño de casa fue trasladado al Sanatorio Argentino para ser atendido por los golpes recibidos, especialmente uno en la espalda que le había generado un dolor intenso.