La mujer estaba junto a su marido y uno de sus hijos cuando los delincuentes ingresaron, los ataron de manos y les robaron.

Dramático robo: maniataron y asaltaron a una hija del periodista Mariano Grondona en su casa de La Horqueta.

Cuatro delincuentes ingresaron durante la madrugada del lunes a una vivienda del barrio La Horqueta, en San Isidro, y asaltaron a Jacinta Grondona, una de las hijas del periodista Mariano Grondona, junto a su familia. Las víctimas fueron sorprendidas dentro de la casa, maniatadas y despojadas de dinero y joyas.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en Luis María Campos y Blanco Encalada. Según relató el empresario Ernesto van Peborgh (64), esposo de Jacinta, él se encontraba con su mujer, su hijo y una empleada cuando escucharon ruidos extraños en el fondo del terreno.

Cuando el hijo del matrimonio salió a revisar, fue interceptado por los delincuentes que habían ingresado por una puerta balcón que da al patio trasero.

la-artista-plastica-hija-de-mari El periodista Mariano Grondona junto a su familia. Los ladrones actuaron con violencia y bajo amenazas exigieron dinero en efectivo, joyas y objetos de valor, que la familia entregó sin ofrecer resistencia.

"Antes de huir, los ladrones ataron a las víctimas. La propiedad asaltada no tiene cámaras de seguridad que hayan registrado el robo o la fuga de los delincuentes", explicaron fuentes policiales. Afortunadamente, ninguna de las víctimas sufrió lesiones.

A pesar de que la viviendo no tiene cámaras de seguridad, la fiscalía analiza imágenes de las cámaras del barrio que podrían haber registrado el desplazamiento de los delincuentes. La causa quedó a cargo de la UFI de Boulogne, que intenta rastrear el recorrido de los ladrones a través de las imágenes municipales, privadas y de las líneas de colectivo que pasan a pocos metros del domicilio.