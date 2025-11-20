20 de noviembre de 2025 - 10:08

Maniataron y asaltaron a una hija del periodista Mariano Grondona en su casa de La Horqueta

La mujer estaba junto a su marido y uno de sus hijos cuando los delincuentes ingresaron, los ataron de manos y les robaron.

Dramático robo: maniataron y asaltaron a una hija del periodista Mariano Grondona en su casa de La Horqueta.

Dramático robo: maniataron y asaltaron a una hija del periodista Mariano Grondona en su casa de La Horqueta.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Cuatro delincuentes ingresaron durante la madrugada del lunes a una vivienda del barrio La Horqueta, en San Isidro, y asaltaron a Jacinta Grondona, una de las hijas del periodista Mariano Grondona, junto a su familia. Las víctimas fueron sorprendidas dentro de la casa, maniatadas y despojadas de dinero y joyas.

Leé además

Se hicieron pasar por jardineros y robaron en la casa de Valeria Mazza: su hija los echó a los gritos.

Ladrones se hicieron pasar por jardineros para entrar a la casa de Valeria Mazza y la hija evitó el robo

Por Redacción Policiales
Nazareno Isern había relatado el ataque que sufrieron sus abuelos en su vivienda de Villa Madero.

El joven asesinado por el robo de su bici había relatado meses atrás el ataque que sufrieron sus abuelos

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en Luis María Campos y Blanco Encalada. Según relató el empresario Ernesto van Peborgh (64), esposo de Jacinta, él se encontraba con su mujer, su hijo y una empleada cuando escucharon ruidos extraños en el fondo del terreno.

Cuando el hijo del matrimonio salió a revisar, fue interceptado por los delincuentes que habían ingresado por una puerta balcón que da al patio trasero.

la-artista-plastica-hija-de-mari
El periodista Mariano Grondona junto a su familia.

El periodista Mariano Grondona junto a su familia.

Los ladrones actuaron con violencia y bajo amenazas exigieron dinero en efectivo, joyas y objetos de valor, que la familia entregó sin ofrecer resistencia.

"Antes de huir, los ladrones ataron a las víctimas. La propiedad asaltada no tiene cámaras de seguridad que hayan registrado el robo o la fuga de los delincuentes", explicaron fuentes policiales. Afortunadamente, ninguna de las víctimas sufrió lesiones.

A pesar de que la viviendo no tiene cámaras de seguridad, la fiscalía analiza imágenes de las cámaras del barrio que podrían haber registrado el desplazamiento de los delincuentes.

La causa quedó a cargo de la UFI de Boulogne, que intenta rastrear el recorrido de los ladrones a través de las imágenes municipales, privadas y de las líneas de colectivo que pasan a pocos metros del domicilio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Le robó a una mujer en el colectivo y fue detenido por un policía que viajaba en la misma unidad 

Robó una cartera y un celular en el colectivo, pero un policía a bordo lo persiguió y lo detuvo en Luján

Por Redacción Policiales
Lo asaltaron, no quiso entregar su bicicleta y lo mataron de un tiro en la cabeza.

Lo ejecutaron de un tiro en la cabeza para robarle la bicicleta: tenía 21 años

Por Redacción Policiales
La Brigada de Investigaciones allanó el domicilio de Lucas Exequiel Medina y concretó su detención por orden judicial.

Detuvieron a un enfermero acusado de agredir y robar a un paciente con parálisis cerebral

Por Redacción Policiales
Allegados de Norberto Martín Salzmann -asesinado en su lubricentro de Guaymallén- se movilizaron a la Legislatura tras el crimen. Archivo Los Andes.

Cuatro condenados por el "crimen del lubricentro": el tirador recibió una pena de 22 años de prisión

Por Oscar Guillén