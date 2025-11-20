Se filtró el video de los ladrones cuando huían de la casa de Valeria Mazza

Un día después de que un grupo de ladrones ingresara al domicilio donde vive Valeria Mazza , junto con su familia, en la exclusiva zona de Las Barrancas, San Isidro, se viralizó un video que muestras a los delincuentes huir por la calle a gran velocidad. Estas imágenes provienen de una cámara de seguridad privada y ya está en poder de la Justicia, se convirtieron en una pieza clave del expediente.

Imágenes sensibles: le clavaron una llave de auto en la frente en medio de una pelea en un torneo de fútbol

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde, mientras la modelo y su esposo, Alejandro Gravier, estaban de viaje en Europa. Según la reconstrucción de los investigadores, un grupo de cinco adolescentes llegó hasta la puerta de la vivienda y, usaron la coartada de ser jardineros y de esa manera, lograron permanecer allí unos minutos sin despertar sospechas. Poco después, saltaron el portón y accedieron al terreno.

El momento fue visto por Tania Gravier, una de las hijas de la modelo, que junto a una amiga comenzaron a gritar para dar aviso a los empleados. Tras esto, los individuos emprendieron la fuga. El momento de la huía quedó registrado por las cámaras de la zona.

San Isidro: ladrones entraron a la casa de Valeria Mazza y huyeron tras ser sorprendidos por su hija. Los malvivientes fueron captados por las cámaras de seguridad mientras huían del domicilio de la modelo. pic.twitter.com/05JoK746Si

El video filtrado muestra a los jóvenes corriendo por una de las calles del barrio, mirando constantemente hacia atrás, en lo que parecía ser la huida desesperada tras el intento de robo .

"No entraron adentro de la casa"

Desde España, el empresario y esposo de la modelo Alejandro Gravier, habló con el programa Desayuno Americano (América TV) de la situación y aseguró: "Está todo bien, gracias a Dios, porque en casa siempre hay alguien y siempre hay seguridad y cuando vieron gente salieron, se ve que se fueron”.

Luego el esposo de Valeria detalló que: "Esta es la información que tengo. No sacaron nada, ni se llevaron nada, no entraron adentro de la casa y está todo bien. La verdad, a distancia te digo que ojalá sirva esto, por lo menos para unirnos entre todos y que estas cosas no solo nos pasen a nosotros, sino que no le pase a nadie porque todo el mundo al final, y en esto sí estamos de acuerdo todos, que sufrimos cada vez que pasen este tipo de situaciones y ojalá sirva”.

Embed ALEJANDRO GRAVIER: "NO CREO QUE NUESTRA CASA ESTÉ MARCADA"



El esposo de Valeria Mazza habló con Desayuno tras conocerse la noticia del robo y aclaró que su hija, presente durante el hecho, estaba bien.@SalernoCarlos para #desayuno con @PamelaDav por @AmericaTV pic.twitter.com/x1Ptqt6Rv5 — Desayuno Americano (@desayunook) November 20, 2025

Al momento en que la conductora Pamela David le preguntó si él sentía que había aumentado la inseguridad, él respondió: “No tengo tanta información como para dar una opinión. Lo que sí te puedo decir es que cuando pasan estas cosas todos pensamos igual. Entonces, ojalá sirva para que se puedan ir solucionando porque estas cosas no deberían pasar”.

También en la nota se refirieron a Tania, su hija quien alertó de la presencia de los ladrones, y el padre concluyó: “Ella está bien... me parece que se exageró el tema. Ella está bien y la contuvimos... es una persona que es bastante sólida por lo que demuestra, pero había mucha gente en casa dentro, por eso es que se ve que no entraron".