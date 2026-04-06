6 de abril de 2026 - 20:52

Pánico en el Parque de la Costa: se rompió una montaña rusa y más de 20 personas quedaron suspendidas

La montaña rusa sufrió una falla mecánica y generó momentos de tensión, que quedó grabado y se volvió viral en redes. Qué dijo el parque de diversiones tras las críticas.

Dramática momento en la Costa: se rompió una montaña rusa.

Dramática momento en la Costa: se rompió una montaña rusa.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un desperfecto en una montaña rusa del Parque de la Costa, complejo ubicado en Tigre, provincia de Buenos Aires, generó momentos de tensión durante Semana Santa, cuando varias personas quedaron suspendidas a varios metros de altura sin poder descender.

Leé además

Lejos de una única fuente, los argentinos combinan pantallas y experiencias personales para decidir su próximo destino para hacer turismo, en una mezcla donde lo digital crece, pero el boca en boca sigue pesando.

¿En qué se inspiran los argentinos para planificar sus viajes?

Por Redacción Sociedad
El pronóstico para este domingo en Mendoza. 

Martes fresco con cielo despejado en Mendoza: cuál será la máxima, según el pronóstico

Por Redacción Sociedad

El episodio ocurrió el pasado viernes, en uno los días con mayor concurrencia -debido al finde XL-, con el predio repleto de visitantes. Según informó Infobae, el desperfecto mantuvo a las personas en el aire durante cerca de 20 minutos hasta que fueron asistidas, sin que se registraran heridos.

Video: qué ocurrió con la montaña rusa

La falla se registró en la atracción “El Desafío”, considerada una de las más intensas del parque. Según los testigos que presenciaron el hecho, el problema se habría originado por una falla repentina en el mecanismo, lo que provocó que el carro quedara detenido a plena altura.

Un visitante que se encontraba haciendo la fila para subir al juego grabó la situación y la compartió en TikTok, donde rápidamente se volvió viral. “Se salió y se partió la cadena, y el carro se frenó en la altura. No pasó nada grave, pero estuvieron un lindo rato ahí arriba”, relató.

Embed

El video dio lugar a varios comentarios en redes sociales, donde los usuarios denunciaron otras presuntas fallas en los juegos del parque. Uno de los mensajes confesó que hace algunos meses una mujer habría ido con su familia “y también se había roto" la misma atracción.

Comunicado del Parque de la Costa

Según los testimonios, quienes estaban a bordo permanecieron casi media hora en esa situación, sin posibilidad de bajar por sus propios medios.

Durante ese lapso, la escena generó nerviosismo tanto entre los ocupantes como entre quienes presenciaban el hecho desde el suelo, aunque no se reportaron heridos. Finalmente, el personal del parque intervino y logró evacuar a los pasajeros de manera segura.

"La atracción cuenta con un sistema de elevación que permite iniciar el recorrido. Durante el ascenso, este sistema presentó una falla, por lo que el tren quedó automáticamente inmovilizado mediante un mecanismo de seguridad diseñado para prevenir cualquier tipo de incidente", dice el comunicado.

Luego, el texto agrega: "Ante esta situación, se activó el protocolo correspondiente y se puso en funcionamiento la plataforma de evacuación incorporada en la atracción, especialmente diseñada para garantizar una evacuación segura de los pasajeros".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 6 de abril

Por Redacción
La Dirección General de Escuelas (DGE) puso en marcha el período de recuperación de saberes, que comenzó el 1 de abril y se extenderá hasta el 2 de mayo. Foto: Gobierno de Mendoza

Educación secundaria: un mes para recuperar materias pendientes en una escuela que se adapta

Por Verónica De Vita
la evaluacion economica de semana santa en aconcagua radio: mas turistas pero con billeteras ajustadas

La evaluación económica de Semana Santa en Aconcagua Radio: más turistas pero con billeteras ajustadas

Por Redacción Sociedad
Tras un intenso de verano de trabajo, aumnos mendocinos diseñaron, construyeron y programaron un robot que los lleavrá a Países Bajos.

Orgullo y robótica: son mendocinos y representarán a Argentina en una competencia internacional en Europa

Por Bernarda García Centurión