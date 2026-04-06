Pánico en el Parque de la Costa: se rompió una montaña rusa y más de 20 personas quedaron suspendidas

Un desperfecto en una montaña rusa del Parque de la Costa , complejo ubicado en Tigre, provincia de Buenos Aires, generó momentos de tensión durante Semana Santa, cuando varias personas quedaron suspendidas a varios metros de altura sin poder descender.

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El episodio ocurrió el pasado viernes, en uno los días con mayor concurrencia -debido al finde XL-, con el predio repleto de visitantes. Según informó Infobae, el desperfecto mantuvo a las personas en el aire durante cerca de 20 minutos hasta que fueron asistidas, sin que se registraran heridos.

La falla se registró en la atracción “El Desafío”, considerada una de las más intensas del parque. Según los testigos que presenciaron el hecho, el problema se habría originado por una falla repentina en el mecanismo, lo que provocó que el carro quedara detenido a plena altura.

Un visitante que se encontraba haciendo la fila para subir al juego grabó la situación y la compartió en TikTok, donde rápidamente se volvió viral. “Se salió y se partió la cadena, y el carro se frenó en la altura. No pasó nada grave, pero estuvieron un lindo rato ahí arriba” , relató.

El video dio lugar a varios comentarios en redes sociales, donde los usuarios denunciaron otras presuntas fallas en los juegos del parque. Uno de los mensajes confesó que hace algunos meses una mujer habría ido con su familia “y también se había roto" la misma atracción.

"Parque de la Costa" Porque se rompió una montaña rusa en el Parque de la Costa y decenas de personas quedaron colgadas 20 minutos: un joven registró el tenso momento y aseguró que la cadena del mecanismo del juego llamado El Desafío “se soltó”. pic.twitter.com/BVvxj8XfH7

Comunicado del Parque de la Costa

Según los testimonios, quienes estaban a bordo permanecieron casi media hora en esa situación, sin posibilidad de bajar por sus propios medios.

Durante ese lapso, la escena generó nerviosismo tanto entre los ocupantes como entre quienes presenciaban el hecho desde el suelo, aunque no se reportaron heridos. Finalmente, el personal del parque intervino y logró evacuar a los pasajeros de manera segura.

"La atracción cuenta con un sistema de elevación que permite iniciar el recorrido. Durante el ascenso, este sistema presentó una falla, por lo que el tren quedó automáticamente inmovilizado mediante un mecanismo de seguridad diseñado para prevenir cualquier tipo de incidente", dice el comunicado.

Luego, el texto agrega: "Ante esta situación, se activó el protocolo correspondiente y se puso en funcionamiento la plataforma de evacuación incorporada en la atracción, especialmente diseñada para garantizar una evacuación segura de los pasajeros".