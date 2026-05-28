Nuevo ganador en el Quini 6: acertó estos números de la suerte y se quedó con $600 millones

El Quini 6 registró este miércoles 27 de mayo un nuevo ganador con un importante premio de más de 600 millones de pesos tras acertar seis números en el sorteo N° 3.377.

Es de Mendoza y ganó más de $3.310 millones en el Quini 6: sus números de la suerte

Palmira, revolucionado por el millonario misterioso que ganó $3.300 millones en el Quini 6: "Cuatro generaciones sin laburar"

La feliz noticia se conoció días después de que un mendocino, que jugó en una agencia de Palmira, sacara más de $3.310 millones en el sorteo del domingo pasado.

De acuerdo a lo informado por la Lotería de Santa Fe, organizadora del Quini 6, el apostador jugó en la ciudad de Paraná (Entre Ríos) con la impecable fórmula 03, 06, 09, 15, 28 y 43 y se hizo acreedor de $ 600.000.000 en la categoría "Revancha".

Si bien los premios de $780 millones (Tradicional Primer Sorteo) y otros $780 millones (La Segunda) quedaron vacantes, hubo 14 ganadores en la modalidad "Siempre sale" con $19.894.843,93 cada uno. Los números fueron 14, 23, 26, 27, 30 y 37.

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo N° 3.377 del miércoles 27 de mayo

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

00 - 04 - 07 - 08 - 40 - 45

Sin ganadores. Pozo vacante.

La Segunda del Quini

08 - 09 - 13 - 23 - 33 - 45

Sin ganadores. Pozo vacante.

Revancha

03 - 06 - 09 - 15 - 28 - 43

Un ganador de Entre Ríos con $600 millones.

Siempre Sale

14 - 23 - 26 - 27 - 30 - 37

Hubo 14 ganadores, con cinco aciertos, que se llevan más de $19 millones cada uno.

Próximo sorteo Quini 6 - domingo 31 de mayo con $2.800 millones de pozo

El domingo 31 de mayo (sorteo N° 3.378), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $10.100 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

El más jugoso es el de la categoría Tradicional Primer Sorteo, con $2.290 millones.

Tradicional Primer Sorteo: $840 millones

$840 millones La Segunda: $840 millones

$840 millones Revancha: $605 millones

$605 millones Siempre Sale: $360 millones

$360 millones Extra: $155 millones

Quini 6 Quini 6 Lotería de Santa Fe

Tras los impuestos, ¿cuánto cobra el ganador del Quini 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

¿Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

¿Cuánto sale la boleta del Quini 6?

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $ 3.000.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.