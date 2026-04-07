Tiene un local de cuchillos, contó la llamativa "broma" que hacen las parejas al comprar y desató polémica

Una joven contó la actitud que muchas personas tienen cuando ingresan a su negocio y criticó los comentarios. "No es chiste".

Tiene un local de cuchillos, contó un comentario recurrente entre los clientes y desató polémica

Una usuaria en TikTok se hizo viral tras compartir un video contando su experiencia como vendedora en un local en Buenos Aires. La joven comentó que se dedica a la venta de cuchillos y señaló que la mayoría de sus clientes son hombres. El detalle que la vendedora destacó fueron algunos comentarios fuera de lugar por parte de varios clientes."La cantidad de hombres haciendo chistes con sus esposas en mi local es impresionante", expresó

Según relató Giselle (@gisellegisela) su local está ubicado en el Puerto de Frutos Familiar en la localidad de Tigre y se dedica a la venta de accesorios para parrilla y asado. Al respecto, criticó las "bromas" que muchos visitantes realizan refiriéndose a un posible daño físico que podrían infringir contra sus esposas al comprar un cuchillo.

Embed - Nada que ver con mi contenido pero quería expresar esto... @giselleogisela Nada que ver con mi contenido pero quería expresar esto... sonido original - • gise • "Todos riéndose y yo con cara de: no es chiste lo que estás diciendo. La cantidad de hombres que dicen eso es impresionante, es para estudio", reflexionó

Además, criticó la actitud de algunos clientes que, aseguró, llegan al lugar para comprar cuchillos u otros elementos y muestran una actitud prepotente y soberbia hacia su trabajo. "La cantidad de hombres queriéndome enseñar a mi cómo vender los cuchillos, cómo afilarlos, diciéndome de qué material son, es impresionante", señaló

La fuerte crítica de la tiktoker Al relatar su experiencia, Giselle expresó que percibe día a día actitudes y comentarios machistas por parte de sus clientes y cuestionó las posturas opuestas al respecto. "Y todavía dicen que no hay machismo, que no hay patriarcado, yo todo el tiempo lo digo"

El video de la joven generó polémica en las redes sociales y reavivó el debate sobre los comentarios desafortunados que algunas personas realizan día a día sin medir su significado. "Es tremendo"; "Yo no le tengo miedo a Dios, le tengo miedo a los hombres" fueron algunos de los comentarios que se leyeron.