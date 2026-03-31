Hizo una divertida reseña de los looks de los jugadores de la Selección Argentina y se volvió viral

Cada llegada de los jugadores de la Selección Argentina al predio de la Asociación del Fútbol Argentino no solo generan una expectativa deportiva, sino también un desfile de moda con algunos looks más arriesgados y otros más conservadores.

Los looks de los integrantes de la Scaloneta siempre dan que hablar, donde el usuario de TikTok @elpatrullaok aprovechó el momento e hizo una hilarante descripción de cada una de las vestimentas de los jugadores.

“No me gusta nada esto de que los jugadores de la selección estén desfilando como si fuesen modelos, porque tienen que ir a comerle el hígado a los jugadores rivales”, expresó, dejando en claro su postura.

El primero en aparecer en el video fue Rodrigo de Paul , que se caracteriza por sus looks arriesgados, donde El Patrulla aseguró: “Se pone grande el pantalón y chiquita la campera, no se que quieren inventar con la ropa”.

“Enzo Fernández bajó con los pantalones del colegio y una losa de mi abuelo. No entiendo por qué tiene un brazalete para medirse la presión del brazo”, comentó.

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Luego analizó la vestimenta de Mac Allister: “le quedó un poco grande, como tres talles más tiene el conjunto. Parece cuando mi viejo me compraba la ropa para que me dure”.

En otro fragmento del video se refirió al capitán de la Selección, el cual suele tener un look sobrio. “Messi se ve que no tomó la comunión porque todo esto de ir al Barcelona y todo le sacó tiempo, entonces tomaba la comunión hoy por eso se vistió así”.

Por otro lado, apuntó contra uno de los looks más polémicos durante esta llegada de la Scaloneta: el de Otamendi. “Dejate de joder vos, Otamendi, te vestiste como un shaolin. Después te haces el cumbianchero. Por más que la mona se vista de seda, mona queda querido”, expresó.

“Julián se vistió como un pibe de ocho años para ir a un cumple, perfecto”. Con respecto al “Cuti” Romero expresó: “así se tiene que vestir un número dos que te va a comer el hígado: jean y remera blanca, nada de boludeces”

Otro de los looks polémicos fue el de Leandro Paredes, actual jugador de Boca. “Paredes demasiado, parece una estrella de cine. Todo bien con la facha todo, pero estás yendo a entrenar para jugar al fútbol".

Mientras que dejó los looks aprobados para el final del video. “Simeone jogging y remera, así se va a jugar al fútbol. Por otro lado el Huevo Acuña, que para mí con este look se ganó ir al Mundial. Bajó con una remera y los botines en la mano, un jugador de fútbol viejo”.

La publicación tuvo casi 6 millones de visitas y miles de comentarios, donde muchos usuarios criticaron al creador del video y otros se sumaron a las bromas.

“Otamendi es el chef de Sushi”, “se visten como lo millonarios y exitosos que son , cual es el problema?”, “Acuña el tipo jugador que lo va a dar todo en la cancha, De Paul cree que está en pasarela”, fueron algunos de los comentarios destacados.