Gana 5 millones de pesos y no llega a fin de mes: la confesión de una joven que generó polémica

Una joven en TikTok se hizo viral en los últimos días al confesar cuáles son sus ingresos mensuales y gastos cotidianos. La joven comenzó el video con una frase que rápidamente generó polémica en las redes. "Gano 5 millones de pesos y no llego a fin de mes"

En el video, la tiktoker detalla cuáles son sus gastos fijos por mes para explicar cómo distribuye su dinero. "Tengo 32 años, vivo en Palermo sola y pago $1.9000.000 de alquiler", comenzó diciendo. Asimismo, justificó el monto argumentando que el departamento está ubicado en una buena zona y que sólo paga de expensas $350.000

Respecto a la comida, la joven aseguró que no compra en supermercado s ya que lleva una dieta balanceada y saludable, por lo que sólo acude a dietéticas. "Gasto más o menos $800.000" , señaló

Por otro lado, detalló que gasta mensualmente en suscripciones de diferentes aplicaciones y plataformas de streaming. " Sólo tengo Netflix que me sale $13.000 y ChatGPT , que lo uso para trabajar, que me sale $10.000"

Y por último, la joven confesó que gasta gran parte de su sueldo en salidas con amigas , en las que invierte cerca de $2.000.000 por mes. Tras compartir el detalle de sus finanzas, aseguró que todos los meses debe pedirle dinero a sus padres para cubrir los gastos hasta cobrar nuevamente y aseguró "no lo veo lógico"

Polémica en las redes

El video de la tiktoker alcanzó más de 700 mil reproducciones y se llenó de comentarios de usuarios que cuestionaron el modo de vida de la joven y algunos hasta lo tomaron como un insulto por la situación económica que atraviesan muchos argentinos. "Podrias ganar 10 millones y tampoco te alcanzaría, el problema no es lo que ganás, sino lo que haces con ello"; "Esto es una burla a todos los jubilados"; "Nadie te manda a vivir a un lugar tan caro", fueron algunos de los comentarios que se leyeron

Por otro lado, hubo quienes comentaron que podría tratarse de una anécdota falsa para promocionar una aplicación de descuentos en plataformas, y el rumor tuvo más peso tras algunas respuestas irónicas que dio la tiktoker ante su video. Sin embargo, la joven no dio más detalles al respecto ni desmintió sus palabras.