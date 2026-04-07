7 de abril de 2026 - 20:48

Furor por las "Fruti novelas": historias de amor, engaños y venganza que son virales y preocupan a expertos

Estas curiosas animaciones coparon las redes sociales pero alertaron a padres y especialistas. De qué se tratan.

&nbsp;Fruti novelas: las historias de frutas virales que preocupan a los expertos

 "Fruti novelas": las historias de frutas virales que preocupan a los expertos

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Instagram | @frutinovelatv
Los Andes | Redacción
Por Redacción

Recientemente, una serie de videos virales coparon las redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube bajo un formato curioso e inusual. Las "Fruti-novelas" atraparon a la audiencia rápidamente con sus originales historias protagonizadas por frutas antropomórficas.

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Los videos suelen girar sobre temas similares: infidelidades, celos, amor, amistad, familia y demás historias, muchas veces con un tono absurdo y sin sentido. Las animaciones tienen corta duración y la mayoría presentan diálogos sencillos y personajes con cara de fruta y cuerpo humano, todos elaborados con inteligencia artificial.

Este tipo de contenido se engloba en el fenómeno conocido como "brain rot" y atrapa tanto a adultos como a niños. Sin embargo, la sobreexposición de estos videos a un público infantil genera preocupación en los expertos.

El fenómeno "brain rot"

Esta terminología se utiliza para describir la sensación de "mente agotada" que se experimenta después de consumir demasiado contenido superficial, rápido y repetitivo. Este formato se hizo conocido principalmente por los populares videos de “tung tung sahur” y el personaje de Ballerina Cappuchina, que generó gran impacto sobre todo en la audiencia infantil.

Sin embargo, los expertos advierten que el exceso de consumo de este tipo de videos puede afectar la concentración, reducir la capacidad de comprensión y generar dependencia a contenidos similares. Ya que estas animaciones están diseñadas para captar rápidamente la atención del público y no presentan tramas tan complejas, generan una fatiga mental y hasta pueden alterar la manera en que se procesa la información, sobre todo en los niños.

Además, a pesar de que a simple vista parezca material inofensivo, algunos videos pueden presentar contenido inapropiado para menores de edad. Muchas historias tienen lenguaje inapropiado, referencias sexuales, contenido violento o perturbador y tendencias peligrosas, por lo que se recomendó a los padres supervisar a sus hijos menores mientras están expuestos a este contenido.

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