Se derritió: un robot de Olaf se cayó en pleno espectáculo en Disneyland y protagonizó un blooper viral

Uno de los personajes más queridos por el público de Disney es Olaf, el divertido muñeco de nieve de Frozen. En uno de sus parques de atracciones presentaron un robot casi idéntico al personaje animado, que puede hablar y moverse como él.
Cientos de personas disfrutaban del show del reconocido personaje cuando el muñeco se cayó y fue retirado del lugar.
Uno de los personajes más queridos por el público de Disney es Olaf, el divertido muñeco de nieve de Frozen. En uno de sus parques de atracciones presentaron un robot casi idéntico al personaje animado, que puede hablar y moverse como él.
El animatrónico se convirtió en una de las atracciones principales de Disneyland Paris, y miles de visitantes esperan para ver su show y tomarse fotos con él. Recientemente, el robot se viralizó en redes por un divertido momento que protagonizó en medio de su espectáculo.
Recientemente, la cuenta de TikTok Magic Tour (@magictourclub) compartió un video donde se lo ve al pequeño animatrónico actuando frente al público en las calles de Disneyland, cuando de repente se cayó de espaldas y hasta perdió su característica nariz de zanahoria.
Rápidamente, un actor que lo acompañaba y el equipo de producción que manipulaba al robot se aproximaron para levantarlo y colocar su nariz nuevamente en su lugar. Sin embargo, el robot habría tenido un desperfecto mecánico por lo que decidieron retirarlo del lugar y dar por concluido el show.
"Olaf acaba de derretirse... literalmente. No esperábamos que esto sucediera en Disneyland París. Que alguien le dé a este muñeco de nieve un baño de hielo lo antes posible", comentó Magic Tour en TikTok, haciendo referencia a la icónica escena del personaje en la primer película.
El momento generó una ola de risas y comentarios en las redes sociales: "Le dijeron el precio de la gasolina y no pudo soportarlo"; "Vio lo larga que era la fila para la nueva atracción de hielo"; "Para ser sincero, sospechaba que no iba a durar mucho de pie", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes.
El robot de Olaf formó parte de una show de Frozen en el mismo parque de atracciones, donde el público pudo apreciar con más detalle el movimiento de sus ojos, brazos y pies, los cuales se asemejan mucho al personaje de la película. El espectáculo fue exitoso por lo que nadie esperó que el animatrónico presentara un desperfecto horas después de la presentación.