Se derritió: un robot de Olaf se cayó en pleno espectáculo en Disneyland y protagonizó un blooper viral

Uno de los personajes más queridos por el público de Disney es Olaf , el divertido muñeco de nieve de Frozen. En uno de sus parques de atracciones presentaron un robot casi idéntico al personaje animado, que puede hablar y moverse como él.

El animatrónico se convirtió en una de las atracciones principales de Disneyland Paris , y miles de visitantes esperan para ver su show y tomarse fotos con él. Recientemente, el robot se viralizó en redes por un divertido momento que protagonizó en medio de su espectáculo.

Recientemente, la cuenta de TikTok Magic Tour (@magictourclub) compartió un video donde se lo ve al pequeño animatrónico actuando frente al público en las calles de Disneyland, cuando de repente s e cayó de espaldas y hasta perdió su característica nariz de zanahoria.

Rápidamente, un actor que lo acompañaba y el equipo de producción que manipulaba al robot se aproximaron para levantarlo y colocar su nariz nuevamente en su lugar. Sin embargo, el robot habría tenido un desperfecto mecánico por lo que decidieron retirarlo del lugar y dar por concluido el show.

" Olaf acaba de derretirse... literalmente. No esperábamos que esto sucediera en Disneyland París. Que alguien le dé a este muñeco de nieve un baño de hielo lo antes posible ", comentó Magic Tour en TikTok, haciendo referencia a la icónica escena del personaje en la primer película.

El momento generó una ola de risas y comentarios en las redes sociales: "Le dijeron el precio de la gasolina y no pudo soportarlo"; "Vio lo larga que era la fila para la nueva atracción de hielo"; "Para ser sincero, sospechaba que no iba a durar mucho de pie", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes.

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El robot de Olaf formó parte de una show de Frozen en el mismo parque de atracciones, donde el público pudo apreciar con más detalle el movimiento de sus ojos, brazos y pies, los cuales se asemejan mucho al personaje de la película. El espectáculo fue exitoso por lo que nadie esperó que el animatrónico presentara un desperfecto horas después de la presentación.