23 de marzo de 2026 - 21:45

Experimento insólito: un streamer convirtió un inodoro en un altavoz y se volvió viral

El experimento fue transmitido en vivo y logró funcionar, generando sorpresa entre miles de seguidores.

Un streamer llevó la creatividad al límite con un inodoro convertido en parlante.

Un streamer llevó la creatividad al límite con un inodoro convertido en parlante.

Foto:

Twitch / Uwoslab
Por Redacción

El creador de contenido Uwo's Lab, conocido por sus experimentos tecnológicos, sorprendió en la plataforma Twitch al convertir un inodoro en un altavoz completamente funcional. El proyecto rápidamente se volvió viral.

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De meme a experimento real

Inspirado en la comunidad DIY de Reddit, particularmente en diseños compartidos en foros especializados, el streamer decidió replicar una idea conocida como “Bigg John Mk I”. Se trata de utilizar la estructura de un inodoro como amplificador de sonido.

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Lo que inicialmente era una broma terminó convirtiéndose en un dispositivo real. El proyecto, bautizado como “shitwoofer”, combina humor e ingeniería en un experimento poco convencional. Durante la transmisión en directo, más de 89.000 seguidores pudieron ver cómo el streamer lograba construir el dispositivo y hacerlo funcionar correctamente.

Para demostrar su eficacia, el streamer incluso utilizó líquido dentro de la taza, lo que generó sorpresa y reacciones inmediatas entre los espectadores. Además el experimento generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron con humor y asombro.

Entre los comentarios más destacados del directo se repitieron frases como que el invento era extraño pero atractivo, reflejando el impacto del curioso desarrollo.

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