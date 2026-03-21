Desapareció cuatro años y volvió hablando otro idioma: la insólita historia de un loro que se volvió viral

Luego de estar perdido durante más de 4 años, el loro imitaba sonidos y expresiones que nunca antes había pronunciado.

La visita frecuente de aves nativas también favorece la polinización y el control de insectos en el jardín.

Un loro perdido durante años regresó con su familia en California con un cambio imposible de anticipar: ya no conservaba el acento con el que se había criado y, en su lugar, hablaba español con fluidez. La historia comenzó en 2010, cuando Nigel, un loro gris africano, se escapó de la casa de su dueño, Darren Chick, sin dejar rastros.

loros y cotorras La visita frecuente de aves nativas también favorece la polinización y el control de insectos en el jardín. WEB Un reencuentro que empezó con una voz desconocida Cuatro años después, en 2014, Julia Sperling escuchó algo extraño en el patio de su casa: una voz que silbaba y decía “hola” en español. Al salir a ver de quién se trataba, no encontró a ninguna persona, sino al ave, que ya se comunicaba con naturalidad en otro idioma.

Sperling decidió cuidarlo mientras intentaban encontrar a su dueño. Según relató, el loro no solo hablaba, sino que también imitaba sonidos y expresiones, lo que reforzó la idea de que había pasado tiempo en un entorno completamente distinto.

La búsqueda que permitió identificarlo El proceso para dar con su origen no fue inmediato. Aunque el animal tenía microchip, no estaba vinculado a ningún propietario. La pista clave surgió a partir de una tienda de mascotas en Torrance, donde pudieron rastrear su procedencia gracias a la anilla que llevaba en la pata.

Esa información permitió ubicar finalmente a Chick, quien no esperaba volver a ver a su mascota después de tanto tiempo. El reconocimiento fue inmediato, aunque el loro también reaccionó de forma contundente al reencontrarse con él.

loros y cotorras La visita frecuente de aves nativas también favorece la polinización y el control de insectos en el jardín. WEB Un cambio que no tiene explicación exacta La mayor incógnita no fue su desaparición, sino su transformación. Nigel había perdido el acento inglés que tenía al convivir con su dueño británico y ahora se expresaba en español. La explicación más probable apunta a su exposición prolongada a personas hispanohablantes durante su ausencia, algo habitual en un estado con alta presencia de este idioma.