19 de marzo de 2026 - 21:55

Insólito: encontraron una zarigüeya "camuflada" entre los peluches de un tienda y se volvió viral

El animal llevaba un largo tiempo dentro del loca, pero ni los empleados ni visitantes se percataron. La escena se volvió viral en redes sociales.

Encontraron una zarigüeya camuflada entre los peluches de un tienda.

Encontraron una zarigüeya "camuflada" entre los peluches de un tienda.

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Por Redacción

Imagínate ir a comprar un peluche de regalo para un ser querido y que, de repente, la figura tome vida. Algo similar ocurrió en un Aeropuerto de Australia. La gran mayoría se olvida de comprar un presente tras un viaje y elige hacerlo en la terminal. Sin embargo, la gran mayoría hubiera negado un regalo de este tipo.

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El hecho insólito sorprendió a empleados y pasajeros, donde una zarigüeya fue encontrada descansando entre los productos de una tienda. El animal estaba oculto en la sección de peluches y pasó desapercibido durante un tiempo largo, un tanto camuflada. Era necesario mirar dos veces para notarla.

Video viral: una zarigüeya sorprendió a todos

El hallazgo ocurrió en una tienda del aeropuerto de Hobart, en Tasmania, cuando un cliente notó algo extraño entre los juguetes y alertó al personal. A partir de ese momento, la situación generó sorpresa y curiosidad entre quienes estaban en el lugar.

El pequeño animal, una zarigüeya de cola de cepillo, se encontraba tranquilo entre los peluches, sin llamar la atención. Según relató Liam Bloomfield, gerente de la tienda Lagardere AWPL, un pasajero le comentó lo ocurrido a una empleada, quien en un principio no creyó la situación.

Incluso cuando se dio aviso a las autoridades del aeropuerto, la situación parecía una broma. Sin embargo, finalmente se confirmó la presencia del animal y se activó el protocolo correspondiente para estos casos.

Embed - Possum found on giftshop shelf with furry fake friends | ABC NEWS

De acuerdo con un portavoz del aeropuerto, la zarigüeya fue retirada sin inconvenientes y trasladada de manera segura fuera de la terminal, manteniéndose calmada durante todo el procedimiento. Ahora, los empleados bromean con la situación y le buscan un nombre al animal, aunque todavía no definieron.

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