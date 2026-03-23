Vio un Alexa en un local de tecnología, le dio órdenes desde la vidriera y la respuesta se volvió viral

El protagonista descubrió que podía manejar las luces de la tienda y el video cosechó más de medio millón de vistas en TikTok. “Creo que le hizo caso porque piensa que es Chuck Norris”, bromearon los usuarios por su parecido.

Una caminata nocturna terminó en una escena inesperada cuando un hombre descubrió que podía interactuar con un dispositivo Alexa ubicado dentro de un local de tecnología cerrado. El episodio, grabado por su hija y compartido en redes sociales, rápidamente se volvió viral en TikTok por la divertida situación.

Todo ocurrió cuando la familia pasaba frente a la tienda y el padre notó que las luces estaban prendidas. Sin dudarlo, se acercó a la vidriera y lanzó en voz alta: “Alexa, apagar luces”. Para sorpresa de todos, el asistente de Amazon respondió al pedido y el local quedó a oscuras, desatando las carcajadas.

Lejos de terminar ahí, el hombre decidió continuar con la broma y, como si estuviera manejando su propia casa, agregó: “Alexa… perdón, estoy indeciso. Prender luces por favor”. Una vez más, el dispositivo obedeció sus órdenes y las luces se encendieron nuevamente. El momento se hizo viral inmediatamente.

Embed @tizinanaa despues dejo una luz sola prendida JAJAJAJ Piano famous song Chopin Deep deep clear beauty - RYOpianoforte Viral en TikTok: "Alexa pasame un smart" El video superó las 550 mil visualizaciones y acumuló cerca de 100 mil “me gusta”, además de una catarata de comentarios humorísticos. Algunos usuarios bromeaban con futuras “travesuras”, mientras otros no podían creer la facilidad con la que el hombre se dio cuenta de la situación.

“La verdadera pregunta es: cómo llegó a darse cuenta que podía hacer eso”, puso una joven. Entre las reacciones más destacadas, un internauta escribió que la próxima vez debería “pedir música al máximo volumen”, mientras que otro sugirió “poner canciones de Chaqueño Palavecino a todo lo que da”.