11 de febrero de 2026 - 13:55

Amazon Alexa 5ta generación: cuánto sale en Chile con la caída del dólar comparado con Argentina

Con el dólar en Chile a 845 pesos chilenos, comparan cuánto cuesta la Amazon Alexa 5ª generación frente al precio en Argentina.

En Chile, la Alexa Echo Dot 5ª generación se vende a 61.990 pesos chilenos en tiendas Falabella.

En Chile, la Alexa Echo Dot 5ª generación se vende a 61.990 pesos chilenos en tiendas Falabella.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

La diferencia de precios entre Chile y Argentina vuelve a marcar tendencia en tecnología, especialmente con productos de amazon como la alexa Echo Dot 5ª generación. La caída del dólar en el país trasandino modifica el cálculo para quienes analizan comprar durante un viaje.

Leé además

El rubro Alimentos y bebidas fue el que más subió en enero, tanto en Mendoza como en la inflación promedio nacional

Inflación: después de 6 meses, Alimentos y bebidas vuelve a ser el rubro que más aumentó en Mendoza

Por Sandra Conte
En cuanto al cruce a Chile Squartini remarcó que las demoras y la geografía influyen.

Aconcagua Radio: El titular de APROCAM pidió cambiar la ley laboral y advirtió por el impacto en la provincia

Por Redacción

Con el dólar chileno y argentino en baja, el valor del dispositivo cambia si se lo compara con el precio en Argentina. La brecha cambiaria y las distintas cotizaciones hacen que muchos consumidores vuelvan a sacar cuentas antes de decidir dónde conviene comprar.

Cuánto cuesta la Amazon Alexa 5ª generación en Chile al pasarlo a dólares y a pesos argentinos

En Falabella Chile, la Amazon Alexa Echo Dot 5ª generación tiene un precio de 61.990 pesos chilenos. Con el dólar en Chile a 845 pesos chilenos, el valor equivale a aproximadamente 73,36 dólares. Si ese monto se convierte a pesos argentinos tomando la cotización del Banco Nación de 1.420 pesos por dólar, el precio final sería cercano a 104.171 pesos argentinos.

Alexa amazon

En Argentina, la misma alexa de amazon se consigue a 121.490 pesos en Mercado Libre, lo que marca una diferencia de más de 17.000 pesos frente al valor estimado comprándola en Chile al tipo de cambio actual.

Alexa amazon argentina

Qué ofrece la Amazon Alexa Echo Dot 5 y por qué es uno de los dispositivos más buscados

La Amazon Alexa Echo Dot 5ª generación permite controlar dispositivos domésticos inteligentes compatibles usando la voz o mediante rutinas activadas por sensores de temperatura interior y movimiento incorporados. Esto posibilita automatizar acciones como encender luces al ingresar a una habitación o activar un ventilador cuando la temperatura supera determinado nivel.

El parlante inteligente cuenta con un diseño compacto y un sistema de audio mejorado respecto de versiones anteriores, con voces más claras y graves más profundos. Además, permite reproducir música, audiolibros y podcasts desde plataformas como Amazon Music, Apple Music y Spotify a través de Bluetooth.

También ofrece funciones prácticas para el día a día, como consultar el clima, configurar alarmas y temporizadores con manos libres, hacer preguntas y hasta posponer la alarma con un simple toque en el dispositivo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

los bancos ganaron la pulseada: la reforma laboral no permitira cobrar salarios en billeteras virtuales

Los bancos ganaron la pulseada: la reforma laboral no permitirá cobrar salarios en billeteras virtuales

Por Redacción Economía
Dólar jueves 12 de febrero 2026.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 12 de febrero

Por Redacción Economía
Descargá la nueva edición del suple Cuyo Minero.

Descargá la nueva edición del suple Cuyo Minero

Por Redacción Economía
Desde la Unión Industrial de Mendoza analizan los cambios que propone el proyecto de reforma laboral y su impacto en el empleo

Reforma laboral: desde la UIM cuestionan el impacto que tendrá en el empleo

Por Redacción Economía