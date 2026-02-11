Descargá la nueva edición del suple Cuyo Minero.

El suplemento Cuyo Minero vuelve a escena con foco en la Ley de Glaciares y una mirada regional que suma análisis técnico y voces del sector.

La nueva edición de Cuyo Minero, el suplemento especializado en minería de Diario Los Andes y Diario de Cuyo, vuelve a poner en primer plano los debates que hoy atraviesan al sector en Argentina y la región andina. Con una agenda marcada por la discusión regulatoria, la inversión y la mirada técnica, el suplemento ofrece un recorrido que combina análisis, contexto político y enfoque científico

El tema central de tapa aborda uno de los ejes más sensibles para la industria: la Ley de Glaciares. Bajo el título “Una reforma clave para el despegue de la minería”, el suplemento profundiza en el debate que vuelve al Congreso tras el anuncio del Gobierno nacional de impulsar modificaciones. La cobertura explica los puntos de tensión entre Nación, provincias, científicos y empresas, y plantea la pregunta de fondo: cómo compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo.

Nueva edición de Cuyo Minero Nueva edición de Cuyo Minero El suplemento también incorpora voces clave del ámbito científico. Desde el Ianigla se remarca la importancia estratégica de los glaciares como reservas de agua dulce fundamentales para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad y la generación de información climática. Esta perspectiva refuerza la idea de que la discusión no gira en torno a la necesidad de proteger, sino a cómo hacerlo con criterios técnicos precisos.

En paralelo, la publicación presenta la postura de actores provinciales. San Juan aparece como caso testigo tras haber realizado estudios específicos que permitieron excluir determinadas geoformas del inventario provincial al comprobar su escasa o nula contribución hídrica. La experiencia abre un debate más amplio sobre el federalismo ambiental y el rol de las provincias en la aplicación de la normativa.