11 de febrero de 2026 - 15:21

Descargá la nueva edición del suple Cuyo Minero

El suplemento Cuyo Minero vuelve a escena con foco en la Ley de Glaciares y una mirada regional que suma análisis técnico y voces del sector.

Descargá la nueva edición del suple Cuyo Minero.

Descargá la nueva edición del suple Cuyo Minero.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La nueva edición de Cuyo Minero, el suplemento especializado en minería de Diario Los Andes y Diario de Cuyo, vuelve a poner en primer plano los debates que hoy atraviesan al sector en Argentina y la región andina. Con una agenda marcada por la discusión regulatoria, la inversión y la mirada técnica, el suplemento ofrece un recorrido que combina análisis, contexto político y enfoque científico

Leé además

Glaciar cubierto con glaciar de escombros (M. Castro)

Glaciares: crece el respaldo empresario al debate por una ley más clara y eficaz

Por Redacción Economía
Tras años de controversia pública y debate legislativo, Chile construyó un esquema de regulación ambiental, monitoreo científico y fiscalización estatal.

Mirada global: cómo Chile ordenó la relación entre minería y glaciares

Por Redacción Economía

El tema central de tapa aborda uno de los ejes más sensibles para la industria: la Ley de Glaciares. Bajo el título “Una reforma clave para el despegue de la minería”, el suplemento profundiza en el debate que vuelve al Congreso tras el anuncio del Gobierno nacional de impulsar modificaciones. La cobertura explica los puntos de tensión entre Nación, provincias, científicos y empresas, y plantea la pregunta de fondo: cómo compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo.

Nueva edición de Cuyo Minero

Nueva edición de Cuyo Minero

El suplemento también incorpora voces clave del ámbito científico. Desde el Ianigla se remarca la importancia estratégica de los glaciares como reservas de agua dulce fundamentales para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad y la generación de información climática. Esta perspectiva refuerza la idea de que la discusión no gira en torno a la necesidad de proteger, sino a cómo hacerlo con criterios técnicos precisos.

En paralelo, la publicación presenta la postura de actores provinciales. San Juan aparece como caso testigo tras haber realizado estudios específicos que permitieron excluir determinadas geoformas del inventario provincial al comprobar su escasa o nula contribución hídrica. La experiencia abre un debate más amplio sobre el federalismo ambiental y el rol de las provincias en la aplicación de la normativa.

Descargá el suplemento completo aquí

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El debate sobre la Ley de Glaciares no se limita a una discusión jurídica o ambiental.

Incertidumbre regulatoria: Cómo la ley de Glaciares condiciona la inversión

Por Redacción Economía
Cuyo Minero. La PDAC reunirá a más de 27.000 asistentes de más de 125 países, con más de 1.300 expositores y 700 presentadores

Cuyo Minero estará en la mayor convención mundial de minería: la PDAC 2026 en Toronto

Por Redacción Economía
El canciller Pablo Quirno y Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos﻿

Estados Unidos y Argentina firmaron un acuerdo estratégico de minerales críticos: qué implica

Por Redacción Economía
El nuevo CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, explicó que la empresa estatal desarrollará oportunidades de inversión en minería para los argentinos

Impulsa Mendoza desarrollará oportunidades de inversión en minería para los argentinos

Por Sandra Conte