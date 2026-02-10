Vuelve el reintegro de $36.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación activó en 2026 un nuevo tramo del beneficio para aliviar el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.
El Banco Nación mantiene el reintegro del 30% con MODO y BNA+ en supermercados y mayoristas, vigente hasta el 28 de febrero.
La promoción se aplica durante tres miércoles consecutivos y permite ahorrar hasta $36.000 por persona, tanto en compras presenciales como online, pagando con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.
El beneficio del Banco Nación está vigente todos los miércoles del período promocional, con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por persona cada semana. Al utilizar la promoción durante tres miércoles, una persona puede alcanzar un reintegro total de $36.000.
Para acceder al ahorro, el pago debe realizarse en un solo pago, utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación y abonando a través de MODO desde la app BNA+. La promoción es válida para compras presenciales y online en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.
Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran
Carrefour
Coto
VEA
Disco
Jumbo
La Anónima
Diarco
Chango Más
Libertad
Yaguar
Día
En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a una amplia red de comercios, entre ellos
Átomo
VEA
Carrefour
Jumbo
Makro
Hiper Libertad
Yaguar
Super A
Granja Benedetti
Carnes Rizzo
Carnes de Mi Campo
Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar una compra de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del consumo. Repitiendo este esquema durante tres miércoles, una persona puede alcanzar los $36.000 en devoluciones.
En el caso de dos personas con cuenta BNA+, el ahorro se duplica. Cada titular puede utilizar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite llegar hasta $72.000 en reintegros, siempre respetando el tope semanal y comprando en supermercados y mayoristas adheridos.