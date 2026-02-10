10 de febrero de 2026 - 12:39

Vuelve el reintegro de $36.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación mantiene el reintegro del 30% con MODO y BNA+ en supermercados y mayoristas, vigente hasta el 28 de febrero.

El beneficio sigue disponible pagando con tarjetas de crédito del Banco Nación a través de MODO en la app BNA+.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco


El Banco Nación activó en 2026 un nuevo tramo del beneficio para aliviar el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.


La promoción se aplica durante tres miércoles consecutivos y permite ahorrar hasta $36.000 por persona, tanto en compras presenciales como online, pagando con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.

Reintegro y cómo se paga con BNA+ y MODO: hasta cuándo se puede aprovechar

El beneficio del Banco Nación está vigente todos los miércoles del período promocional, con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por persona cada semana. Al utilizar la promoción durante tres miércoles, una persona puede alcanzar un reintegro total de $36.000.

MODO

Para acceder al ahorro, el pago debe realizarse en un solo pago, utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación y abonando a través de MODO desde la app BNA+. La promoción es válida para compras presenciales y online en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran

  • Carrefour

  • Coto

  • VEA

  • Disco

  • Jumbo

  • La Anónima

  • Diarco

  • Chango Más

  • Libertad

  • Yaguar

  • Día

En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a una amplia red de comercios, entre ellos

  • Átomo

  • VEA

  • Carrefour

  • Jumbo

  • Makro

  • Hiper Libertad

  • Yaguar

  • Super A

  • Granja Benedetti

  • Carnes Rizzo

  • Carnes de Mi Campo

Supermercados y mayoristas.jpg
Los descuentos están disponibles en supermercados como Jumbo, Vea, Disco, Changomas y más.

Cuánto hay que gastar para llegar al reintegro máximo y cómo sumar $36.000 o $72.000

Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar una compra de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del consumo. Repitiendo este esquema durante tres miércoles, una persona puede alcanzar los $36.000 en devoluciones.

En el caso de dos personas con cuenta BNA+, el ahorro se duplica. Cada titular puede utilizar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite llegar hasta $72.000 en reintegros, siempre respetando el tope semanal y comprando en supermercados y mayoristas adheridos.




