Vuelve el reintegro de $36.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación activó en 2026 un nuevo tramo del beneficio para aliviar el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+ , los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.

La promoción se aplica durante tres miércoles consecutivos y permite ahorrar hasta $36.000 por persona , tanto en compras presenciales como online, pagando con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.

El beneficio del Banco Nación está vigente todos los miércoles del período promocional , con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por persona cada semana . Al utilizar la promoción durante tres miércoles , una persona puede alcanzar un reintegro total de $36.000 .

Para acceder al ahorro, el pago debe realizarse en un solo pago , utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación y abonando a través de MODO desde la app BNA+ . La promoción es válida para compras presenciales y online en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran

Carrefour

Coto

VEA

Disco

Jumbo

La Anónima

Diarco

Chango Más

Libertad

Yaguar

Día

En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a una amplia red de comercios, entre ellos

Átomo

VEA

Carrefour

Jumbo

Makro

Hiper Libertad

Yaguar

Super A

Granja Benedetti

Carnes Rizzo

Carnes de Mi Campo

Supermercados y mayoristas.jpg Los descuentos están disponibles en supermercados como Jumbo, Vea, Disco, Changomas y más. Freepik

Cuánto hay que gastar para llegar al reintegro máximo y cómo sumar $36.000 o $72.000

Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar una compra de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del consumo. Repitiendo este esquema durante tres miércoles, una persona puede alcanzar los $36.000 en devoluciones.

En el caso de dos personas con cuenta BNA+, el ahorro se duplica. Cada titular puede utilizar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite llegar hasta $72.000 en reintegros, siempre respetando el tope semanal y comprando en supermercados y mayoristas adheridos.